Dommer stopper auktion over Elvis' berømte ejendom

Elvis Presleys familie kan indtil videre beholde den afdøde sangers berømte hjem Graceland.

En dommer i Tennessee har onsdag blokeret for en auktion over Graceland, som var rocksangerens hjem i Memphis i delstaten Tennessee.

Det skriver det amerikanske medie CNN.

Skuespilleren Riley Keough, som er barnebarn af Elvis, arvede blandt andet Graceland, da hendes mor, Lisa Marie Presley, døde sidste år.

Men Graceland er efterfølgende blevet centrum i en strid med selskabet Naussany Investments.

Selskabet siger, at Elvis' ejendom indgik som sikkerhed i et lån, Lisa Marie Presley optog, men aldrig betalte tilbage.

Derfor ønskede selskabet at sætte ejendommen på auktion torsdag denne uge.

Men dommer JoeDae Jenkins har udskudt Graceland-salget, indtil det ved fremtidige høringer bliver fastslået, hvem der er den retmæssige ejer. Det skriver CNN.

Det var 15. maj, at Riley Keough lagde sag an mod selskabet ved en domstol i Tennessee. Her kaldte hun selskabets krav på huset for "bedragerisk".

Det er tale om "forfalskninger", hvis selskabet påstår at have bevis for, at Lisa Marie Presley har taget et sådant lån, sagde hendes datter.

Elvis købte Graceland i 1957. Han boede der frem til sin død i 1977.

Huset er blevet en del af den verdenskendte sangers eftermæle og har et museum, der hvert år tiltrækker omkring 600.000 besøgende.

