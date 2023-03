Domstol genindfører drabsdom mod løsladt podcast-hovedperson

En appeldomstol i den amerikanske delstat Maryland har tirsdag genindført en drabsdom mod Adnan Syed kendt fra podcasten "Serial".

Det sker, cirka seks måneder efter at han ellers fik omstødt sin dom for drabet på ekskæresten Hae Min Lee i 1999.

Det skriver NBC News.

Årsagen til ændringen er ifølge nyhedsbureauet AP, at drabsofferets familie ikke i tide blev underrettet om det retsmøde, hvor ophævelsen af dommen blev besluttet, og dermed ikke havde tid nok til at møde fysisk op.

Appeldomstolen kræver, at der bliver afholdt et nyt retsmøde om omstødelsen, således at Hae Min Lees bror kan være med.

Selv om drabsdommen mod Adnan Syed altså er gyldig igen, vil han ifølge AP ikke blive fængslet igen.

Samme konklusion når NBC News frem til. Mediet skriver, at tirsdagens afgørelse ses som et proceduremæssigt spørgsmål, hvorfor Syed næppe bliver sendt bag tremmer igen.

Den i dag 41-årige Adnan Syed blev løsladt fra fængslet i september sidste år efter at have siddet fængslet i 23 år for drabet på sin ekskæreste.

Sagen om Adnan Syed fik opmærksomhed verden over, da den blev udrullet i den amerikanske podcast "Serial".

Sagen begyndte i 1999, da liget af Hae min Lee blev fundet i en grav i en skov i Baltimore. Den 18-årige kvinde var blevet kvalt.

Adnan Syed bedyrede sin uskyld, men adskillige gange fik han afslag på en ankesag. I 2019 afviste USA's Højesteret at tage sagen op.

I 2014 blev sagen taget op af podcasten "Serial", hvor en journalist over 12 afsnit genbesøger sagen og sår tvivl om, hvorvidt dommen over Syed er retfærdig.

Sagen udviklede sig i en overraskende retning i september sidste år, da statsanklageren i Baltimore meddelte, at hun havde bedt domstolen om at omstøde dommen, mens en ny efterforskning af sagen finder sted.

Det skete ifølge statsadvokatens kontor, fordi ny information om to andre mistænkte var blevet tilvejebragt, og fordi den teledata, der var blevet brugt til at dømme Syed, blev anset som upålidelig.

/ritzau/