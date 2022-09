Domstol i Moskva lukker førende uafhængig avis

En domstol i Moskva har mandag inddraget tilladelsen til avisdrift fra den uafhængige russiske avis Novaja Gazeta.

Der er dermed i praksis nedlagt forbud mod avisens videre drift i landet. Avisen har kritiseret Ruslands invasion af Ukraine og standsede udgivelsen midlertidigt i marts på grund af skærpet russisk censur.

I en retssag, som blev anlagt af det russiske medieovervågningsorgan Roskomnadzor blev Novaya Gazeta anklaget for ikke at have fremlagt dokumenter vedrørende et ejerskifte i 2006.

Avisen er Ruslands ledende uafhængige avis og bladets chefredaktør, Dmitrij Muratov, fik i 2021 Nobels fredspris sammen med Maria Ressa fra Filippinerne. De fik begge prisen for at beskytte ytringsfrihed.

Artiklen fortsætter under annoncen

/ritzau/Reuters