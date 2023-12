Domstol tillader californisk våbenforbud at træde i kraft i 2024

En føderal appeldomstol har lørdag amerikansk tid besluttet, at et forbud mod at bære skydevåben på de fleste offentlige steder i delstaten Californien må træde i kraft ved indgangen til det nye år.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Appeldomstolen har besluttet, at en anden dom fra tidligere i december skal sættes på pause. Da konkluderede en dommer ellers, at loven krænker borgernes ret til at bære våben i henhold til den amerikanske forfatning.

Våbenforbuddet blev underskrevet af den demokratiske guvernør i Californien, Gavin Newsom, i september.

Artiklen fortsætter under annoncen

Loven forbyder, at man må bære skydevåben på 26 kategorier af "følsomme steder". Det gælder eksempelvis på hospitaler, legepladser, stadioner og zoologiske haver.

Det gælder også for folk, som har tilladelse til at bære skjulte våben.

/ritzau/