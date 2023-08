Donald Trump kan blive ramt af ny alvorlig tiltale i næste uge

Donald Trump risikerer formentlig i næste uge at kunne sætte endnu et anklageskrift i ringbindet over sine verserende retssager, når en anklager i delstaten Georgia vil bede en føderal storjury om at rejse tiltale mod ekspræsidenten.

Denne gang er det sagen fra Georgia, hvor Donald Trump ringede til den delstatslige indenrigsminister og bad ham "finde 10.400 stemmer", så han kunne vinde USA's præsidentvalg i 2020.

To vidner, som er blevet stævnet af anklageren, bekræfter, at de har fået besked på at møde for storjuryen i delstatens hovedstad, Atlanta, tirsdag.

Det er den hidtil klareste indikation af, at anklager Fani Willis er klar til at fremlægge sin sag for storjuryen - en sag, som hun har efterforsket i mere end to år.

Geoff Duncan, som under præsidentvalget var viceguvernør i Georgia, fortæller til det amerikanske medie CNN, at han er blevet bedt om at aflægge vidneforklaring tirsdag.

- Jeg har helt bestemt tænkt mig at svare på, hvilke som helst spørgsmål de stiller mig, siger Geoff Duncan.

Duncan er ligesom Trump republikaner, men har kritiseret ekspræsidenten for hans konspirationsteorier om, at valget i 2020 var præget af svindel.

En journalist ved navn George Chidi skriver på det sociale medie X, tidligere kendt som Twitter, at han også er blevet bedt om at møde for storjuryen tirsdag.

En talsperson fra Fani Willis' afdeling har afvist at kommentere sagen. Anklageren selv har dog allerede tidligere indikeret, at hun ville efterspørge en tiltale mod ekspræsidenten i sagen inden udgangen af næste uge.

/ritzau/Reuters