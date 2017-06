Dorthe Nors efter skuffelse: Næste stop er USA

Ingen Man Booker-pris til danske Dorthe Nors, der blev slået af israelske David Grossman i kampen om prisen for bedste litterære værk oversat til engelsk

Bare det at blive nomineret var en sejr.



Forfatteren Dorthe Nors slår sammen med sin oversætter Misha Hoekstra på det positive, efter det står klart, at de ikke vandt den prestigefyldte litteraturpris The Man Booker International Prize for romanen ”Spejl, skulder blink”. Prisen gives som en fælles pris til forfatter og oversætter for et værk oversat til engelsk.



Kristeligt Dagblad møder som det eneste danske medie de to, efter juryformanden onsdag aften har afsløret israelske David Grossmans roman ”En hest kommer ind på en bar”, som vinder.



Og der er hverken skuffede miner eller tristesse at spore hos de to.

”Jeg havde ikke forventet at vinde, men bare det at være blandt de seks finalister til så stor en pris er en sejr i sig selv. Jeg græd, da vi blev shortlistet (blandt de seks finalister, red), for jeg vidste, at det var vildt.



Så jeg er glad,” siger Dorthe Nors, der så absolut ligner en kvinde, der mener, hvad hun siger.



Sammen de fem andre nominerede sad hun på det yderste af stolen, før juryformand Nick Barley afslørede vinderen efter en stor gallamiddag på Londons Victoria and Albert Museum. Her sad de nominerede og øvrige gæster omgivet af Rafaels illustrationer af apostlene Peter og Paulus, herunder et billede fra 1515 som forestiller Paulus der prædiker i Athen.



The Man Booker International Prize er en relativt ny lillebror til Man Booker Prize, som er en af de største litteraturpriser for værker skrevet på engelsk.

Læs også: Israeler får international bogpris foran dansker

Det er kun anden gang den internationale pris bliver uddelt i sin nuværende form, og den har som formål at sætte fokus på udenlandsk litteratur, som er oversat til engelsk.



Dens indflydelse blev understreget allerede første gang prisen blev uddelt sidste år. Her løb sydkoreanske Han Kang med prisen for bogen ”The Vegetarian” – ”Vegetaren”, som kom for nylig på dansk i Juliane Wammens oversættelse.



Den engelske udgave solgte hele 160.000 ekstra eksemplarer efter, den havde fået prisen.

Men som Dorthe Nors fortæller, så mærker hun allerede nu effekten af at have været i finalefeltet.



”Bogen var solgt til rimeligt mange lande inden nomineringen. Men vi kan mærke, at salget er steget både i Danmark og her i Storbritannien. Og det næste sted Misha og jeg skal slå vore folder på det amerikanske marked næste år. Lets do America next,” siger Dorthe Nors med henvisning til, at hendes amerikanske forlægger nu har fremrykket udgivelsen af hendes bog med et år.



Man Booker International Prize er i høj grad en pris, som også har fokus på oversætteren, og det er noget som amerikanske Misha Hoekstra sætter pris på.



”Især for mig som oversætter, der arbejder alene hjemme. Så er det svært at lære andre at kende, særligt folk der oversætter fra andre sprog. Og det har været fantastisk at få det fællesskab,” siger Misha Hoekstra, som nok er amerikaner, men har boet i Aarhus i 20 år.

”Det var en vikingekvinde, der bragte mig til Aarhus, en dansker som jeg forelskede mig i for 20 år siden,” fortæller Misha Hoekstra, som underviste på i kreativ skrivning på Deep Spring College i den californiske ørken før Aarhus kaldte.



Da han kom til Danmark, kunne han ikke undervise i kreativ sprog, og han startede med at løse opgaver for virksomheder og pr-bureauer.



”Men jeg kom efterhånden ind i litteraturen, efter jeg lærte sproget at kende”, fortæller Misha Hoekstra, som altså har været med i finalefeltet for bedste roman oversat til engelsk for hans arbejde med Dorthe Nors roman ”Spejl, skulder, blink”.

Læs også: Ligegyldighed over for andres smerte er vor tids forbandelse

De to får hver 1000 pund – svarende knap 8500 kroner - for at være nomineret.



Udover vinderen David Grossman og Dorthe Nors var de øvrige i finalefeltet den ligeledes israelske Amos Oz for ”Judas”, franske Mathias Enard for ”Compass” (Ikke oversat til dansk), argentinske Samantha Schweblin for ”Redningsafstand”, samt norske Roy Jacobsen med ”De Usynlige”.



Og der var til prisceremonien et særligt bånd mellem de to nordiske nominerede.



”Jeg har lavet en aftale med Roy om, at vi skal mødes på en bar inden for det næste år, hvor vi over en drink vil læse vore planlagte takketaler op for hinanden,” betror Dorthe Nors.



Ud over Dorthe Nors var de andre nominerede norske Roy Jacobsen for bogen "De usynlige", argentinske Samanta Schweblin for "Redningsafstand", israelske Amos Oz for "Judas" og franske Mathias Enard for "Compass". Sidste år vandt sydkoreanske Han Kang samme pris for bogen "Vegetaren".



Læs mere: Her kan du læse interview med israelske David Grossmann om blandt andet vinderromanen "En hest kommer ind på en bar".