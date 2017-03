Dorthe Nors nomineret til international bogpris

Den danske forfatters bog om en oversætter er med i kampen om bedste roman oversat til engelsk, hvor hun er oppe mod nogle af de helt store navne på den internationale litteraturscene

Danske Dorthe Nors er havnet i fint selskab. Hun er blandt 13 nominerede til Man Booker International Price, som gives til den bedste bog, der er oversat til engelsk.



Her er hendes bog ”Spejl, skulder, blink” i selskab med værker af blandt andre israelske Amos Oz og David Grossmann, norske Roy Jacobsen og islandske Jon Kalman Stefansson.



Dermed er hun med i kampen om prisen, som er på 50.000 pund - svarende til lidt over 425.000 kroner. Men nomineringen alene giver såvel hende som oversætteren Misha Hoekstra 8500 kroner.

Man Booker International Prize er lillebroderen til den store Man Booker Prize, som gives til den bedste engelsksprogede forfatter. Den internationale pris for bedste romaner oversat til engelsk blev indstiftet i 2005, hvor albanske Ismail Kadare vandt – og han med på listen igen i år.



I alt er der 13 nominerede, som er oversat fra 11 forskellige sprog. De er udvalgt fra en bruttoliste bestående af 126 bøger fra Europa, Asien, Sydamerika, Afrika og Mellemøsten. Blandt de nominerede er der de to israelere, en fra Kina og en fra Argentina - resten af feltet er europæere.



De 13 bliver 20. april reduceret til et finalefelt på seks, og vinderen bliver annonceret 14. juni.

Formanden for juryen Nick Barley, der tillige er direktør for Edinburgh International Book Festival, beskriver finalefeltet som vildt intelligent læsning.



”I denne tid, hvor der bliver bygget mure, så føles denne eksplosion af brillante ideer fra hele verden, der kommer ind i det engelske sprog, mere vigtig end nogensinde,” siger Nick Barley i en pressemeddelelse.



Dorthe Nors er født i Herning i 1970 og hendes bog ”Spejl, skulder, blink” fra sidste år udkom på engelsk så sent som i februar.

Læs også: Dansk forfatter indtager USA

”Det er helt uvirkeligt,” skriver Dorthe Nors selv på twitter om nomineringen.



Der er en vis ironi i, at hendes bog netop handler om en 40-årig kvindelig oversætter, der oversætter fra svensk til dansk.