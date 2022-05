"Downton Abbey" leverer en ny omgang med herskab og tjenestefolk - men også et hyggeligt gensyn

Vi, der elsker tv-serien Downton Abbey, har været sammen med Lord Grantham og hans amerikanske kone Cora og deres børn "upstairs" på det store landsted Downton Abbey, siden Titanic gik ned i 1912. Vi har været sammen med butleren Mr. Carson og hans stab downstairs under hele Første Verdenskrig. Vi var vidner til Den spanske Syges hærgen og det irske oprør i 1921, hvor godsets irske chauffør Tom Branson pludselig får en uventet position, da han bliver gift med Robert Crawleys yngste datter.

Man sidder i biografen og nynner Bob Dylans sang "The Times, they are a-changing". Sådan hvirvledes store historiske begivenheder sammen med en families udvikling op gennem 1920’erne.