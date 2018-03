DR-chef: Besparelser i DR vil uden tvivl koste stillinger

Besparelser i DR vil blandt andet gå ud over nyproduceret dansk public service, siger generaldirektør.

- Det vil uden tvivl koste stillinger, hvis Danmarks Radio skal spare 773 millioner kroner over de næste fem år, men jeg kan overhovedet ikke sige noget om hvor mange, siger DR's generaldirektør Maria Rørbye Rønn.

Regeringen og Dansk Folkeparti er fredag blevet enige om den økonomiske ramme for et kommende medieforlig, herunder besparelser for 20 procent på DR's budget.

I 2023 vil det årlige tilskud til DR være lige knap tre milliarder kroner mod de 3,7 milliarder, DR får fra licensindtægter i år, lyder aftalen.

- Der er tale om så mange penge, at det vil få konsekvenser for nyproduceret, dansk public service. Det vil kunne mærkes af lyttere, læsere og seere, siger generaldirektøren.

Hvordan Danmarks Radios ledelse forventer, at de konkrete besparelser skal gennemføres, vil Maria Rørbye Rønn endnu ikke sige noget om.

- Vi afventer fortsat det endelige medieforlig, før vi kan konkretisere de endelige besparelser. Men vi vil forsøge at implementere besparelserne på den bedste og klogeste måde, siger hun.

Medieforliget forventes at blive forhandlet på plads i foråret 2018.

I forbindelse med aftalen mellem regeringen og Dansk Folkeparti skal medielicensen afskaffes. DR og andre public service-medier skal i stedet finansieres med penge fra en reduktion i personfradraget for alle, der er fyldt 18 år.

Flere partier i rød blok mener, at besparelsen i DR er alt for voldsom.

SF's gruppeformand, Jacob Mark, kalder spareplanen for en "nedslagtning af DR", mens De Radikale er klar til at "kæmpe med næb og klør" for at undgå, at spareplanen bliver gennemført.

Socialdemokratiets medie- og kulturordfører, Mogens Jensen, siger, at partiet er villig til at gå til valg på at rette op på de besparelser, som regeringen laver, hvis det lykkes at komme igennem med en besparelse på 20 procent.

/ritzau/