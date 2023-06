DR-chef: Ole Ryborg gik for vidt og begik fejl i Messerschmidt-sag

DR's EU-korrespondent Ole Ryborg har begået en "klar fejl".

Sådan siger DR Nyheders chefredaktør Thomas Falbe til Berlingske og B.T.

Udtalelsen kommer, efter at de to medier torsdag aften kan afdække, at DR-journalist Ole Ryborg har delt sin journalistiske research om Morten Messerschmidt med den europæiske antisvindelenhed OLAF.

- Vores journalist er gået for vidt i forhold til at dele research, inklusiv kilder. Det giver sig selv: Det er en klar fejl, siger Thomas Falbe til Berlingske og B.T.

Artiklen fortsætter under annoncen

Den nuværende Dansk Folkeparti-formand Morten Messerschmidt har været anklaget for dokumentfalsk og svindel med EU-midler til en EU-konference i forbindelse med Dansk Folkepartis sommergruppemøde i 2015.

Sagen har verseret i en årrække. I den periode er Messerschmidt gået fra at være europaparlamentariker til at være først næstformand og siden formand for partiet.

Sagen er gået under navnet Meld- og Feld-sagen. Morten Messerschmidt endte med at blive frifundet i december 2022.

DR-journalisten Ole Ryborg har dækket sagen for det danske public service-medie DR.

B.T. og Berlingske skriver torsdag aften, at de to medier er kommet i besiddelse af afhøringsrapporten fra OLAF i forbindelse med sagen.

Berlingske skriver, at avisen har fået rapporten udleveret af Dansk Folkeparti, som fik den, da sagen blev afsluttet.

Artiklen fortsætter under annoncen

Roger Buch, der er forskningslektor ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole og centerleder ved Center for undersøgende journalistik, kritiserer Ole Ryborgs fremgangsmåde.

Ifølge Roger Buch tegner rapporten et billede af, at Ole Ryborg ikke "bare påvirker sagen, men selv skaber den virkelighed, som efterfølgende dækkes journalistisk."

Berlingske har spurgt Thomas Falbe, om Ole Ryborg fortsat kan dække EU-stof, som vedrører Dansk Folkeparti.

Det ser DR-chefen ikke noget problem i. Han påpeger, at Ole Ryborgs "faglighed er ubestridt".

/ritzau/