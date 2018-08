DR-dokumentar nomineret til en Emmy i New York

Dokumentaren "Menneskesmuglerne" har mulighed for at få en Emmy ved prisuddeling 1. oktober.

DR er nomineret til den fornemme tv-pris Emmy for dokumentaren "Menneskesmuglerne". Det skriver DR i en pressemeddelelse.

Poul-Erik Heilbuth og Georg Larsens dokumentar er nomineret inden for nyheds- og dokumentargenren i kategorien Current Affairs.

I dokumentaren, der blev vist på DR1 i november sidste år, har DR-medarbejderne fået lov til at følge arbejdet med smuglingen af tusindvis af migranter til Europa.

En af de personer, DR fik lov til at følge gennem et helt år, er menneskesmugleren Ali. Det fremgår ikke, om det er hans rigtige navn.

Ali tjener penge på at sende migranter over Middelhavet i små gummibåde.

DR følger også Yahya i Grækenland, som har skabt sig et navn blandt migranter, der har penge nok til at undgå sejlturen med gummibåd.

Den 1. oktober bliver Emmy-uddelingen afholdt i New York for 39. gang. Det er første gang, DR er nomineret i dokumentargenren.

Poul-Erik Heilbuth har arbejdet i DR siden 1970'erne. Han har gennem årene modtaget flere end 20 priser for sine dokumentarer.

Tidligere på året modtog han den danske tv-branches ærespris 'Årets Otto' for sit dokumentararbejde gennem en årrække:

- Jeg har aldrig været Emmy-nomineret før, og det er stort. Det glæder mig særligt, fordi det er et højaktuelt og kontroversielt emne, vi har fat i.

- Jeg håber, nomineringen kan være med til at sætte øget fokus på, hvad der sker i Middelhavet, og at den kan få programmet til at blive vist i flere lande og "rejse endnu mere", end den allerede har gjort, fortæller Poul-Erik Heilbuth.

DR har tidligere fået en række Emmy'er for sine dramaserier - for eksempel for serierne "Rejseholdet" og "Nikolaj og Julie".

Den seneste Emmy modtog DR i 2017 ved Emmy Kids Awards for programmet "Ultras Sorte Kageshow".

