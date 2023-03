DR fraråder medarbejder at bruge TikTok på arbejdstelefoner

DR fraråder sine medarbejdere at bruge det kinesiskejede sociale medie TikTok på arbejdstelefoner.

Det fremgår af en pressemeddelelse fra DR.

- For at sikre, at man fortsat kan arbejde journalistisk med mediet, når det måtte være nødvendigt, indkøbes der nu særskilte mobiler til Tiktok-brug, siger Niels Ammitzbøll, underdirektør for blandt andet HR, i en pressemeddelelse.

Det sker, på baggrund af at Forsvarets Efterretningstjenestes Center for Cybersikkerhed (CFCS) har advaret om brugen af appen.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Vi har naturligvis fulgt debatten tæt og gennemført en grundig vurdering af sikkerhedsrisikoen. På den baggrund frarådes alle medarbejdere nu at bruge og installere TikTok på arbejdstelefoner, siger Niels Ammitzbøll.

Samtidigt stopper DR et igangværende pilotprojekt, hvor P3 skulle have en profil på TikTok.

/ritzau/