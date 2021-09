DR fyrer dramachef efter udskydelse af tv-serie

I sidste måned kom det frem, at et stort historisk DR-drama om kongedatteren Leonora Christina Ulfeldt (1621-1698), som skulle havde haft premiere i 2024, bliver udskudt i mindst to år. Nu kommer konsekvensen så for dramachef Christian Rank, der fyres, fordi udskydelsen har skabt uro og en ”fastlåst situation,” meddeler DR i en pressemeddelelse.