DR hædrer raptalent med 100.000 kroner

DR har drysset guld ud over dansk musik med uddelingen af P3 Guld, som løb af stablen i DR Koncertsalen torsdag aften med P3-profilen Andrew Moyo som showets vært.

I år har DR sat særligt fokus på vækstlaget.

For første gang i uddelingens 21 år lange historie gik hele hovedgevinsten på 100.000 kroner alene til vinderen af P3 Talentet, som blev rapperen Lamin.

Han vandt prisen foran et felt bestående af sangerinden Dopha, bandet Zar Paulo og sangerinden Eee Gee.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Lamin kapsler lyden af ungdom anno 2022 ind. Det føles, som om han kan det hele lige nu og lige godt, lyder begrundelsen blandt andet fra P3's egen jury.

- Lamin rummer alvor og tvivl, når han kigger ind i sig selv for så i øjeblikket efter og med et kæmpe glimt i øjnene at sætte ild til festen.

Den ultrapopulære Tobias Rahim blev vinderen af P3 Prisen.

Det sker meget sjældent, at dansk musik oplever så massivt et gennembrud med så bred en appel, fart, gennemslagskraft, tyngde og styrke og fra så atypisk en popstjerne, som Tobias Rahim er, lyder begrundelsen fra juryen.

- Tobias Rahim er på den anden side af to meter høj og hugget i granit og samtidig følsom og poetisk. Hans sange er lige så sammensatte, som han er, og vi kan spejle os selv i teksterne og musikken, skriver juryen og fortsætter:

- Det ene øjeblik får han os til at synge med på og klappe i takt til en landeplage af en arbejdersang, der handler om at tørre borde af på onklens Mucki Bar. Det næste øjeblik sparker han os i de storpolitiske løg, deler samfundskritiske lussinger ud og synger om, at Jesus var perker.

Tobias Rahim var ifølge Soundvenue ikke til stede under uddelingen, da han på vej hjem fra prøverne til showet blev ramt af et angsttilfælde.

Det sagde hans producer, der gik på scenen for at modtage P3 Prisen på vegne af Tobias Rahim.

Ifølge musikmediet skulle Tobias Rahim skulle have spillet "Når mænd græder" til showet. Sangen blev i stedet sunget af hans korpige.

Der blev også uddelt en pris til P3 Lytterhittet - aftenens eneste lytterbestemte pris - som gik til bandet Blæst med sangen "Juice".

Bandet var oppe mod Tobias Rahims førnævnte monsterhit "Mucki Bar" samt sangeren Andreas Odbjergs "Hjem til fabrikken", sangerinden Jada med nummeret "Dangerous" og rapperen D1ma med "Drøm mig væk".

Showet kan ses på DRTV og DR1 den 25. september klokken 20.00.

/ritzau/