DR henter assistance udefra for at bryde Eurovision-forbandelse

Efter fire års fusere skal Dannebrog blafre i Eurovision-finalen i år.

Det mener DR, der har sat alt ind for at indfri ambitionerne, når Reiley skal kvalificere sig med nummeret "Breaking My Heart" torsdag aften. Derfor har public service-stationen hentet assistance fra et britisk bureau, som skal sikre, at sceneshowet har international appeal.

- Vi havde ikke økonomi i det danske melodigrandprix til at lave sådan en pakke til hver eneste, der stillede op, siger DR's grandprixchef, Erik Struve Hansen, og fortsætter:

- I Eurovision er der kun én kunstner, som ovenikøbet er alene på scenen. Derfor har vi tænkt, hvordan vi får ham bedst ud over rampen, så han udkommer som den bedste version af sig selv og rammer seerne. Så vi har brugt budgettet på det, vi synes, er det stærkeste kort, og det er Reiley selv.

Artiklen fortsætter under annoncen

I den danske grandprixfinale var Reiley flankeret af fire dansere. Men til Eurovision står han solo i Liverpool Arena. Faktisk er det eneste, der er tilbage fra det danske melodigrandprix, selve sangen. Resten er skrottet og nytænkt.

- Vi har et af de største sceneshows i år. Der er ikke blevet sparet på noget, lyder det fra Riley.

- Jeg vil virkelig gerne gøre mit bedste, siger han.

Sceneshowet er bygget op omkring en rekvisit, der er udformet som et hus med flere forskellige farverige rum.

Det er et avanceret univers, som skal fænge seerne, forklarer Erik Struve Hansen.

- Vi har gjort os ekstra umage. Det bliver noget særligt og superflot, siger han og fortsætter:

- Vi gør det så godt, vi overhovedet kan, og så håber jeg i den grad - det gør vi alle sammen - at vi også kommer til at være med på lørdag.

For ti år siden sang Emmelie de Forest sig til Danmarks tredje Eurovision-sejr i historien. Men siden da har de danske bidrag blot blandet sig i top ti to gange. Fire gange det forgangne årti er det slet ikke blevet til en finaleplads.

- Vi er evigt opmærksomme på og reflekterer hele tiden over, hvordan vi stiller med det bedste felt, så vi kan gøre det så godt som muligt, både i det danske melodigrandprix og også her i Eurovision, siger Erik Struve Hansen.

Uanset hvordan det kommer til at gå Reiley, forsikrer DR's grandprixchef, at public service-stationen også næste år afholder Dansk Melodi Grand Prix, som giver adgang til Eurovision.

Artiklen fortsætter under annoncen

Nyt sceneshow eller ej mener Reiley, at sangen taler for sig selv.

- Selv om man selvfølgelig skal have et flot visuelt show, så er det stadigvæk sangen, der er det vigtigste, siger han.

- Det er en popsang, som handler om et toksisk kærlighedsforhold. Det tror jeg, alle har været igennem. Jeg håber, at folk, som hører sangen, kan relatere til den.

37 nationer stiller op i årets Eurovision. Men der er kun plads til 26 lande i den store finale lørdag. Så feltet skæres ned i to semifinaler.

Den første semifinale fandt sted tirsdag, og her strøg storfavoritterne fra Finland og Sverige videre.

I den anden semifinale skal Reiley dyste mod blandt andet Grækenland, som også har rød-hvide strejf over sig. Grækenlands deltager, Victor Vernicos, er nemlig søn af en græsk mor og en dansk far.

Spanien, Storbritannien, Frankrig, Tyskland og Italien er på forhånd sikret en plads i finalen, da de betaler den største del af konkurrencen. Og så er sidste års vindernation, denne gang Ukraine, også garanteret en plads.

Semifinalen og finalen sendes på DR1.

/ritzau/