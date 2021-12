Man har sagt, at Verdis Requiem ikke rummer nogen form for nåde

”Med Verdis Requiem kommer vi i himlen og i helvede på én gang. Det gør dybt indtryk på os, som lytter... Vores chefdirigent Fabio Luisi siger, at det er en dyb spirituel oplevelse for ham, hver gang han dirigerer Verdis Requiem. Ja, faktisk taler han ligefrem om, at værket renser hans sjæl og gør ham til et bedre menneske.”