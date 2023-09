DR lancerer nyt nyhedsformat med livesending døgnet rundt

Fremover vil man alle døgnets timer kunne tilgå et helt nyt nyhedsformat fra DR.

Danmarks public service kanal lancerer onsdag TVA Live, der livesender døgnet rundt.

Det skriver DR i en pressemeddelelse.

- Vi gentænker nu TV Avisen, så den matcher brugernes krav og behov, samtidig med at vi bevarer TV Avisens dyrebare DNA, der har været kernen i vores nyhedsformidling siden 1965, siger Sandy French, der er nyhedsdirektør i DR, i en pressemeddelelse.

TVA Live vil være at finde på alle DR's digitale platforme. Ifølge nyhedsdirektøren er det et klart signal til DR's brugere om, at nyheder ikke er noget, man skal sidde og vente på.

Men derimod nyheder, der altid er vågen og opdateret, så det passer den enkelte.

De seneste år med coronapandemi, krigen i Ukraine og presset på demokratiske institutioner har vist, at vigtigheden af TV Avisen måske er større end nogensinde.

Det siger Sandy French i meddelelsen.

- Udviklingen i teknologi, medielandskab og vaner betyder, at kravene og forventningerne til TV Avisen anno 2023 har ændret sig markant, og vi har set, at brugerne i stadig større grad søger mod digitale platforme for at få deres nyheder og blive opdateret, når det passer dem. Nu har vi et klart koncept for TVA, der matcher det behov.

DR tilbyder stadig TV Avisen klokken 18:30 og 21 på DR1, der har mere fyldige opsamlinger af hele nyhedsdøgnet.

Derudover vil de to nyhedsudsendelser om aftenen får et nyt samlet visuelt udtryk, hvor slægtskabet med dr.dk træder tydeligt frem, lyder det i pressemeddelelsen.

