DR og TV 2 går sammen om støttekoncert for ofre i Ukraine

Støttekoncert på Rådhuspladsen i København 12. marts har til formål at hjælpe ofrene for krigen i Ukraine.

DR og TV 2 går sammen om en støttekoncert for ofrene i Ukraine. Den finder sted lørdag 12. marts på Rådhuspladsen i København.

Det oplyser DR i en pressemeddelelse.

Showet bliver også vist på storskærme i Aarhus, Odense, Aalborg og Esbjerg.

- Ukrainerne står i en forfærdelig situation, hvor de akut har brug for hjælp, siger Nikolaj Vitting Hermann, chef for tværgående indhold i DR.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Det er i alvorlige situationer som denne, at det er virkelig vigtigt at stå sammen for frihed og fællesskab, siger Dorthe Thirstrup, kanalchef for TV 2.

Aftenen byder på portrætter af helt almindelige ukrainere, der er berørt af krigen, og historier om danskere, som med lokale initiativer er med til at støtte ukrainere på flugt.

Der vil også være direkte gennemstilling til DR's og TV 2's korrespondenter i og omkring Ukraine.

Til støttekoncerten optræder en "perlerække" af Danmarks bedste musikere.

Det fremgår dog ikke af pressemeddelelsen, hvem der er tale om.

Generalsekretær Charlotte Slente, DRC Dansk Flygtningehjælp, repræsenterer de nødhjælpsorganisationer, som DR og TV 2 samarbejder med.

- De humanitære behov i Ukraine og nabolandene er steget voldsomt de seneste dage. I første omgang handler det om overlevelse og basal nødhjælp, men også om, at mennesker har adgang til kontanter eller får et tag over hovedet, siger hun.

Den endelige liste over nødhjælpsorganisationer, der får del i det indsamlede beløb, offentliggøres ifølge pressemeddelelsen senere på ugen.

Det bliver værterne Johannes Langkilde og Natasja Crone, der skal binde aftenens samsending sammen.

Traditionen med store indsamlingsshows på dansk tv opstod ifølge DR tilbage i 1956 efter opstanden i Ungarn.

Det var det ungarske folk, der gjorde oprør mod Sovjetunionen, der siden Anden Verdenskrig havde haft stor indflydelse på landet.

Oprøret blev slået ned, og 200.000 ungarere måtte flygte.

/ritzau/