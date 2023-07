DR-programmet Curlingklubben lukker efter Fantinos skifte

DR-programmet "Curlingklubben" med Maria Fantino og Christian Bonde i værtsrollerne lukker.

Det skriver Maria Fantino på Instagram, efter det fredag er kommet frem, at hun bliver vært på underholdningsprogrammet "X Factor" på TV 2, når den nye sæson skydes i gang i 2024.

- Det betyder også, at jeg har haft min sidste arbejdsdag på DR efter otte vanvittige og fantastiske år.

- Jeg vil for evigt være DR taknemmelig for, at der var nogen derude, der gav lille Maria en chance, skriver hun.

Den 28-årige vært takker i opslaget lytterne, som "har fulgt os i tykt og tyndt".

- Men nu skal jeg ud og have flot tøj på og lave det program, jeg har set, siden jeg var lillebitte! Det er godt nok vanvittigt. Og jeg håber, at I vil med mig videre på rejsen, skriver hun.

Maria Fantino overtager værtsrollen på "X Factor" fra Sofie Linde.

Hun startede på DR i 2015 på det ulønnede praktikforløb Talentholdet, som DR har skabt til at udvikle unge talenter til mediebranchen.

"Curlingklubben" startede i 2018 som et radioprogram, men gik i 2023 over til udelukkende at være en podcast. Programmet lever public service til den unge målgruppe og handler om emner, som lytterne kan relatere til.

Programmet blev meget populært og vandt i årene 2019, 2020, 2021 og 2022 prisen for "Årets Lyd" ved prisuddelingsshowet Zulu Awards på TV 2.

Maria Fantinos værtsmakker, Christian Bonde, skriver på Instagram, at han normalt ikke er "synderligt på halen over", hvem der bliver ny "X Factor"-vært.

- Men i lige det her tilfælde betyder det en del for mig. Det er nemlig et menneske, som jeg kender rigtig godt og holder utroligt meget af - for det er jo ingen ringere end Maria!, lyder det i opslaget.

Det vides endnu ikke, hvad Christian Bonde skal lave, nu hvor "Curlingklubben" stopper.

Når Maria Fantino træder ind på scenen i "X Factor" i 2024, er det 6. gang, at programmet bliver sendt på TV 2 og 17. gang, at programmet sendes i Danmark.

