DR-serie om Danmarks vilde natur bruger tamme dyr

Nyt DR-program skal give et indblik i den danske natur. Nogle af optagelserne i programmet er dog iscenesat.

DR's naturserie "Vilde vidunderlige Danmark" indeholder visse iscenesatte klip.

Det fremgår i ti sekunder til allersidst i rulleteksterne af det program, som blev sendt søndag aften.

I teksten fremgår det, at optagelserne til programmet er sket i tæt samarbejde med førende danske eksperter.

Det skal sikre, at "de afbildede situationer repræsenterer dyrenes naturlige adfærd så loyalt som muligt og sikre mindst mulig påvirkning af de medvirkende dyr".

- Visse scener er iscenesat, og der er foretaget optagelser i studie og akvarier, ligesom der er brugt tamme dyr, lyder det i teksten.

Programmet har til formål at give seerne et indblik i den danske natur og de dyr, som lever heri.

Henrik Zachariassen er producent på programmet. Han har tidligere fortalt til DR om de iscenesættelser, som er lavet til programmet.

Her forklarede han blandt andet, at nogle af optagelserne ville være umulige at lave i den frie natur.

/ritzau/