DR-serie om stjernen og statsmanden spænder ben for sig selv

Han var en karismatisk, højt begavet politiker, som tænkte stort og internationalt, mens hun som skuespiller fascinerede med en skønhed og udstråling uden sidestykke i dansk film og teater.

At de to, Jens Otto Krag og Helle Virkner, blev et par og siden gik fra hinanden er en god og ofte fortalt historie. Men nu har DR altså sat sig for at fortælle den igen med hele det dramatiske udtræk, og "Krag & Virkner" følger de to fra slutningen af 1940’erne og frem til Krags død i 1978. I en dobbeltbevægelse optegnes deres forhold samt udviklingen i dén indenrigs- og udenrigspolitik, Krag som statsminister i så høj grad definerede.