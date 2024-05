DR shopper ambitiøse effekter til Danmarks skæbnesang i Eurovision

Torsdag aften bliver det afgjort, om DR's store analysearbejde i håbet om at lande i Danmarks første Eurovision-finale siden 2019 bærer frugt.

Her går Saba på scenen med nummeret "Sand".

Meldingen fra DR's grandprixboss, Erik Struve Hansen, er, at man er klar til skæbnesangen.

- Det er et meget ambitiøst show, vi kommer med, så derfor er der mange ting, der skal fintunes, og det kommer vi til helt op til showstart, siger han.

DR har hyret kreative kræfter, som skal sørge for, at Saba kommer helt ud over rampen.

Der er skruet op for grafikken, som skal koordineres med Sabas bevægelser på scenen.

- Det bliver super flot - enkelt, storslået og majestætisk, lover Erik Struve Hansen.

- Det ligner, at der kommer glimtende sand ud af kroppen på Saba, og så bliver hun sågar bygget op som sådan en sandfigur, som så eksploderer. Så der kommer virkelig til at være noget at kigge på, siger grandprixbossen.

Hvor meget sådan en performance koster, vil Erik Struve Hansen ikke ud med. Men han kan godt afsløre, at der er blevet brugt en lille smule mere end tidligere.

- Man køber de effekter, man har råd til - som røg og laser - hos arrangørerne, fortæller Erik Struve Hansen.

- Det er ikke billigt - det er dyrt at være med i Eurovision. Vi har selvfølgelig et budget, også fordi vi er DR, men det har vi prøvet at få mest muligt ud af. Vi lærer hele tiden, hvordan man bruger pengene bedst, siger han.

Inden årets danske melodigrandprix, som giver adgang til Eurovision, har DR investeret i at finde opskriften på det optimale grandprixhit.

De sange, som blev udvalgt til Dansk Melodi Grand Prix, var udpeget ud fra mantraet om kærlighed ved første lyt kombineret med en stærk vokal og performance.

Det har Saba og "Sand", mener Erik Struve Hansen.

- Der er store sommerfugle i maven. Det er ikke nogen hemmelighed, at vi er i en supersvær semifinale. Vi kalder det med en sportsmetafor for en dynamitpulje, siger han.

Ifølge bookmakerne ligger Danmark i skrivende stund på vippen mellem at gå videre og ryge hjem. Så der er meget på spil.

- Det har ikke noget med Saba at gøre, at der har været nogle år forinden, hvor vi ikke er gået videre, siger Erik Struve Hansen.

- Det er megavigtigt, at vi har fokus på at gøre det så godt, som vi overhovedet kan, og ikke lade os gå for meget på.

Saba er meget åben om, at hun er psykisk sårbar. Hun har følt sig meget presset over sin deltagelse, da hun i voldsomme vendinger er blevet opfordret til at trække sig, eftersom Israel stadig er i konkurrencen.

Israels deltagelse har vakt vrede grundet krigen i Gazastriben. Israel gik til modangreb efter den væbnede palæstinensiske bevægelse Hamas' angreb på Israel i oktober og har fortsat bombardementerne.

Saba har lukket ned for flere af sine sociale medier, og det har DR bakket op om.

- Vi sørger for, at hun har gode folk omkring sig, som hun stoler på, og som kan hjælpe hende. Og vi giver hende pauser, ro og fokus, når hun har brug for det, siger Erik Struve Hansen.

DR hjælper også Saba med at sortere i, hvad hun skal prioritere af presse.

- Vi sørger for, at hun får lavet de ting, som er vigtige, sådan så der ikke lige pludselig begynder at køre en eller anden negativ spiral, siger Erik Struve Hansen.

- Der kan lynhurtigt opstå rygter om artisterne, så selvfølgelig er hun med til de ting, der er vigtige, man er en del af.

Både semifinalen og finalen kan ses på DR live fra Malmö Arena i Sverige.

