DR skal efterevaluere finalefadæse efter endnu et Eurovision-exit

Endnu en Eurovision-finale uden dansk deltagelse.

Det er resultatet, efter at Reiley var i ilden torsdag aften i Liverpool Arena i England i forsøget på at kvalificere sig til kulminationen på det internationale melodigrandprix. Det er fjerde finale uden rød-hvid-repræsentation.

Hos DR er man evigt opmærksom på, hvordan Danmark stiller med det bedste felt, lyder det fra DR's grandprixboss, Erik Struve Hansen.

- Vi reflekterer altid over, hvordan vi kan gøre det bedre, siger han blandt andet.

- Den læring tager vi med ind i de betragtninger, når vi skal arbejde med det næste år. Vi starter forfra hvert år. Det er præmissen for det her show.

Adspurgt, hvilken læring DR tager med fra i år, er det endnu alt for tidligt at sige.

- Det har vi ikke nået at evaluere på, så jeg har ikke startet den snak med de ansvarlige endnu, siger Erik Struve Hansen.

- Men selvfølgelig kommer vi til at kigge på, hvordan vi omskriver historien til næste år.

Reiley fik automatisk en billet til det internationale melodigrandprix, efter at han vandt det danske melodigrandprix tilbage i februar.

- Jeg kan ikke mindes et nummer, der på nogen måde har virket så moderne i sin lyd, som jeg synes, at Reileys gør, og som nærmest er lyden af fremtidens popmusik, mener Erik Struve Hansen.

- Det kan være, at det var for meget for lige præcis de smagsløg, som sidder og ser Eurovision, funderer han.

Ifølge Erik Struve Hansen var Reileys sang, "Breaking My Heart", det absolut bedste bud på et Eurovision-hit. Men det var seerne, som suverænt afgjorde, hvem der kvalificerede sig til en finaleplads, ikke enige i.

For første gang nogensinde har folk verden over kunnet stemme med via den officielle Eurovision-app. Både DR og Reiley har ikke lagt skjul på, at de har håbet, at Reileys internationale kendskab kunne sende stemmer i hans retning.

Internationalt er Reiley en stor stjerne med over 11 millioner følgere på det sociale medie TikTok. På Instagram følger 339.000 profiler med. Til sammenligning har bookmakernes Eurovision-favorit, den svenske stjerne Loreen, 360.000 følgere.

- Jeg postede en video, hvor jeg sang Polens sang (Blanka med "Solo", red). Den fik en million visninger. Så kiggede jeg dataene og fandt ud af, at 75 procent af dem, der havde set videoen, var fra Polen. Så det er et godt tegn.

- Hvis det er så mange folk, så er det supervigtigt, at man har sociale medier, lød det tidligere på Eurovision-ugen fra Reiley.

37 nationer har stillet op i årets Eurovision. Men der er kun plads til 26 lande i den store finale, så feltet er blevet skåret ned i to semifinaler.

Seks lande er altid sikret en finaleplads. Det er Spanien, Storbritannien, Frankrig, Tyskland og Italien, fordi de betaler den største del af gildet. Og så er sidste års vindernation også garanteret en plads. Denne gang er det Ukraine.

Finalen sendes på DR1 lørdag.

/ritzau/