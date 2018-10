Ny DR-chef: Vores kultur- og samfundsstof skal møde den nye digitale virkelighed

Målet er stadig det samme for DR som kultur- og dannelsesinstitution. Men formidlingen skal forny sig i en tid, hvor stadig flere flytter fra flow-tv til streaming på internettet, siger Flemming Hedegaard Larsen, der er ny chef for DR’s kultur- og samfundsprogrammer

Efterårsvinden hiver og flår i firmaflaget uden for DR Byen. Men det rød-hvide DR-flag, der på afstand til forveksling ligner et hospitalsflag, hænger standhaftigt fast i toppen af flagstangen. De berømte glas- og betonbygninger omkring Emil Holms Kanal ligner også sig selv. Men en del chefer er allerede blevet skiftet ud, og hele organisationen er mildt sagt såret i øjeblikket.

Uvisheden hænger i luften på redaktionsgangene, hvor der endnu er længe til, at der er blevet sat navne på alle de 400 medarbejdere, der skal fyres eller fratræder, så DR på fem år kan spare 20 procent i budgettet som led i den store spareplan og den nye politiske public service-aftale.

Sikkert er det dog, at en del kanaler forsvinder, og det betyder blandt andet, at DR K bliver lagt sammen med DR 2 som én kultur- og samfundskanal, selvom der også kommer en digital DR 2+-kanal.

Det bliver DR K’s tidligere kanalchef Flemming Hede- gaard Larsen, der skal stå i spidsen for hele kultur- og samfundsområdet i DR fra de brede kulturprogrammer på DR 1 til DR 2, P1 og dr.dk. Men alligevel er chefstrukturen stadig så stor i DR Byen, at han ikke selv kan svare på, hvad der vil blive sparet på i fremtiden inden for hans område.

For det bestemmer en anden DR-chef, nemlig mediedirektøren.

Flemming Hedegaard Larsen skalderimod stå i spidsen for udviklingen af programmer om kultur- og samfund. Og her vil han gøre alt for, at DR stadig hænger fast i flagstangen som en kultur- og dannelsesinstitution, der fortsat skal oplyse og udfordre danskerne.

”Det har altid været DR’s dannelsesopgave at udfylde et vakuum i samfundet, så alle bliver klogere og mere nysgerrige på livet og hinanden. For har man et fundament af viden, er man også bedre til at være kritisk over for fake news, og hvis man har fået fyldt sit vakuum ud med dannelse, bliver man bedre i stand til at danne sig nogle meninger og kunne argumentere for dem. Sådan udfylder DR også en vigtig samfundsopgave.”

Hvordan bliver vægtningen mellem kultur- og samfundsstof i det nye DR?

”Det er endnu for tidligt at sige, men vi er en kulturinstitution, så kultur vil fortsat være til stede mange steder på radio, tv og på nettet. Og vi skal repræsentere alt fra det, som nogen kalder finkultur, til folkekultur. Og jeg ser også mig selv som kulturens mand i både bredden og dybden,” siger Flemming Hedegaard Larsen, der er ansat til at få flere seere og lyttere til at blive hængende i en tid, hvor flow-tv mister mange seere, mens flere og flere går over til at streame det, de gerne vil se. Og selvom Flemming Hedegaard Larsen gerne vil være med til at hæve danskernes dannelsesniveau, tror han ikke, at man kan ”tvinge folk til at se indhold, de ikke gider se”.