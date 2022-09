DR Symfoniorkester havde celebert besøg – og resultatet var eminent

DR Symfoniorkestret bød torsdag sidste uge på en afvekslende koncert, der både havde celebert besøg af en verdensstjerne, en dansk urpremiere og hele to Sibelius-symfonier – alt sammen under ledelse af Thomas Søndergård, der igen forenede sin elegante fremtræden på podiet med en dyb indsigt i de værker, han har med at gøre.

Efter en kort Carl Nielsen-ouverture (”Hr. Oluf han rider”) holdt den 40-årige komponist Rune Glerup sin nye violinkoncert over dåben, og det skete med Isabelle Faust som solist. Værket er i fem satser og er specielt skrevet til den tyske musiker, som da også fremførte det med stor indlevelse. Heftighed og inderlighed vekslede sats for sats, med fjerdesatsen ”Aften” som et smukt eksempel på det sidste. Glerup har fortalt, at ”violinkoncerten markerer en ændring i min musik mod et mere enkelt og let udtryk. Et udtryk, som rummer løsrevne glimt fra min barndoms uendelig somre ved Vesterhavet. Fugle, højt og langsomt på en blå himmel …”