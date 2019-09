DR varsler flere lukninger ved fortsatte besparelser

Hvis det nuværende medieforlig står fast, så vil DR kunne skulle lukke flere kanaler, skriver koncernen.

Flere tv- og radiokanaler vil lukke, hvis ikke DR slipper for yderligere, planlagte besparelser på 255 millioner kroner frem mod 2023. Det fremgår af DR's nye strategi frem mod 2025, "Sammen om det vigtige".

DR har gennemført besparelser for 420 millioner kroner, der får effekt fra nytår. Det betyder et farvel til en række tv- og radiokanaler, en udvikling DR ikke håber fortsætter.

- Derfor er mit store håb til de kommende medieforhandlinger, at et politisk flertal vil arbejde for, at public service i Danmark styrkes, og at der ikke gennemføres flere besparelser i de kommende år.

- Det er klart, at hvis der ikke gøres noget ved de yderligere nedskæringer på 255 millioner kroner, der venter ude i horisonten, så er vi tvunget til at revurdere de ambitioner, vi nu har lagt frem, skriver generaldirektør Maria Rørbye Rønn i en pressemeddelelse.

I strategien skriver DR, at man i den allerede gennemførte sparerunde har skåret tungt på antallet af chefer, direktører og mellemledere. Man lukker fra nytår P7 Mix, lægger DR K og DR2 sammen og sender DR Ultra kun på nettet.

Koncernen skriver, at man på grund af besparelserne på administrationen, der allerede er gennemført, kun vil kunne spare mere her ved at lukke yderligere kanaler.

Her angiver DR en række eksempler i strategien på, hvordan man ser på sparemulighederne frem mod 2023, hvis ikke de planlagte besparelser på 255 millioner kroner skrottes.

Et scenarie er at lukke tv-kanalen DR 2, radiokanalen P5 og alle podcasts.

Et andet scenarie er at lukke tv-kanalerne Ramasjang og Ultra samt radiokanalen P3.

Tredje scenarie er at lukke radiokanalerne P1, P2 og alle DR's kor og orkestre.

Andre spareøvelser kan være generelle besparelser på kernestoffet oplysning, drama og kultur, en halvering af budgettet til børn, unge og sport eller en halvering af budgettet hos alle radiokanaler, kor og podcasts.

/ritzau/