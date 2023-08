DR vil donere tv-udstyr til Ukraine

På grund af Ruslands ødelæggelse af ukrainsk infrastruktur har Ukraine behov for udstyr til at genoprette og opretholde radio- og tv-transmissionen i landet.

Derfor vil DR donere tv-udstyr til Ukraine.

Det fremgår af et aktstykke, som kulturminister Jakob Engel-Schmidt (M) ønsker Folketingets Finansudvalgs tilslutning til.

Den ukrainske kulturminister har anmodet den danske kulturminister om forskellige former for støtte. Blandt andet udstyr til radio- og tv-transmission.

Ifølge aktstykket har Engel-Schmidt forhørt sig hos relevante aktører om, hvorvidt de er i besiddelse af udstyr, der kan doneres.

I den forbindelse har DR oplyst Kulturministeriet om, at man har det pågældende udstyr, som ville kunne doneres til Ukraine.

Der er ikke tale om udstyr, der på et givent tidspunkt skal tilbage til DR igen, da det er udstyr, som enten skal afhændes, eller som ikke bliver anvendt, står der i aktstykket.

Materialet, der skal doneres, er nedskrevet til værdien nul. Udgifter til transport er anslået til omkring 12.000 kroner.

Tv-udstyret er endnu en donation i rækken af danske donationer til Ukraine siden Ruslands invasion af landet.

Fra dansk side har den seneste melding været, at man vil donere F-16-fly til det krigsramte land for at hjælpe dem.

Regeringen meldte tidligere i august, at 19 F-16-fly skal doneres til Ukraine. Hovedmålet med flyene er at forsvare Ukraine.

Det har længe været et stort ønske fra Ukraine, som har appelleret til Vesten om at støtte med kampfly. Det vil være afgørende for Ukraines forsvar mod den russiske invasion, har det lydt.

Flyene doneres tidligst, når de ukrainske piloter er blevet uddannet i blandt andet Danmark i at flyve F-16-flyene.

/ritzau/