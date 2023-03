Dragshow til børn er slut - demonstrationer for og imod fortsætter

Klokken 18 fredag gik de to dragqueens Diana Diamond og Di Di Cancerella på scenen på Frederiksberg Bibliotek for at optræde for børn i alderen 6 til 12 år.

Efter et ekstra show på grund af stort fremmøde gik de to drags senere på aftenen af scenen, og arrangementet sluttede klokken 19.

Foran biblioteket var der dog efter endt show fortsat flere hundrede mennesker samlet for at vise henholdsvis vilje og uvilje over for arrangementet.

De demonstranter, der er mod, mener ikke, at dragshows er noget for børn, fordi showene har seksuelle undertoner.

Artiklen fortsætter under annoncen

De demonstranter, der er for, mener, at det er godt, at diversitet og forskellige måder at være på, bliver vist frem for børn.

Fra bibliotekschef på Frederiksberg Bibliotek, Tina Pihl, lyder det, at et bibliotek skal være et sted, hvor alle har mulighed for at finde noget, der er relevant for dem.

- Det, der foregår derude, det er vi ikke en del af. Vi laver bibliotek og formidler kulturinformation til alle. Det er det, vi er optagede af, sagde hun inden fredagens arrangement.

Fra de to dragqueens, Diana Diamond og Di Di Cancerella, lød det før showet, at de mennesker, der er mod showet, er det, fordi de er misinformeret. Drag er en kunstart med sang, dans og skuespil, og det er for alle aldre, lyder deres argument.

Fredagens show var et børneshow, hvor de to optrådte som henholdsvis prinsesse og fe.

- Selvfølgelig tilpasser vi vores show, alt efter om vi laver en polterabend eller et bryllup, et jubilæum eller en firmafest, eller som her et børneshow.

- Og hvad andre mennesker synes er seksuelt, det er individuelt og op til dem at tolke på. Men de må jo også stole på, at vi er mennesker, der ikke vil være upassende eller optræde uforsvarligt over for børnene, sagde Di Di Cancerella inden sin optræden.

Fra Livah Sunshine, der er en af arrangørerne til demonstrationen mod arrangementet, lød det, at dragshows ikke hører til i et barns univers.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Nu er undskyldningen en bog, der handler om en drag. Og så er der en, der skriver en bog om onani for børn. Er det så også okay, hvis vi inviterer en ind, der instruerer i det?

- Jeg synes, det er fuldstændig langt ude og en glidebane, som vi bliver nødt til at sige stop over for, siger hun.

Hendes ønske er, at Danmark bliver et samfund for børn, og at det ikke er tilfældet nu, fortæller hun.

Før, under og efter arrangementet var politiet til stede både foran og inde på biblioteket. Demonstrationerne og showet blev dog afholdt uden uroligheder.

Dragshowet blev afholdt med inspiration fra børnebogen "Børnene fra Sølvgade", hvor fire forældreløse børn blandt andet får hjælp af en mand, der går i høje hæle og nederdel.

Ud over arrangementet på Frederiksberg Bibliotek, er der fredag flere arrangementer for børn flere steder i København i forbindelse med Den Lille Kulturnat.

/ritzau/