”Herrens veje” sæsonpremiere: Drama uden dybde fyldt med almindeligheder

3 stjerner

Der er stadig grund til at tro på det gode i ”Herrens veje”, selvom gensynet i går aftes syntes at nærme sig banaliteter af og til

August er død. Og håbet om en ubrudt slægtslinje af præster er – i hvert fald foreløbigt – lagt i graven. Men mindet om sønnen genopstår. I hvislende løv, i drømmefangere, foran døbefonten i den lukningstruede Brovang Kirke. August er død, og han har erstattet Gud. Både for Johannes og Elisabeth, der ikke længere kigger opad, men indad. Og for dramaet, der nu tilsyneladende endegyldigt har forladt kristendommen.

Men der er stadig grund til at vælge at tro. Især på Lars Mikkelsen. For i hans stormfulde skikkelse er Johannes Krogh en af de mest komplekse karakterer i dansk dramahistorie. Da Johannes bliver bedt af Emilie (Fanny Louise Bernth) om at træde tilbage fra den sovende Anton, forløser Mikkelsens furede ansigt vrede, sorg, afmagt med en sådan heftighed, at forbeholdene for en stund fortager sig.

For det er, når replikkerne får lov at forstumme, at ”Herrens veje” er stærkest. Når Johannes vågner på kirkegulvet, når Christian (Simon Sears) sidder på knæ i vandkanten, når Elisabeth holder Anton i armene på legepladsen. I Ann Eleonora Jørgensens livslevede øjne lyser halvandet års følelser. Men lyset slukkes, når hun scenen efter sidder opstillet skødesløst midt på gulvet og spørger først: ”Har du overhovedet besøgt hans grav?” Og spørger så: ”Hvad skete der egentlig mellem os?” Så dør dramaet og indlevelsen med denne dramaturgiske unode, hvor de dybt konstruerede samtaler fjerner forrige scenes pagt mellem seere og skuespillere.