Drenge delte onanibilleder - troede modtager var teenagepige

111 drenge har ifølge anklager forklaret, at de blev manipuleret til at sende krænkende billeder af sig selv.

Mens tre drenge sad og så børnenes melodigrandprix, MGP, blev de via sociale medier kontaktet af en pige, der hed "Alberte".

Hun tilbød at sende et nøgenbillede af sig selv, mod at drengene skulle onanere hinanden og sende billeder af det retur.

Hvad drengene ikke vidste var, at der bag pigenavnet skjulte sig en 34-årig mand fra den sydvestjyske stationsby Bramming.

Det er i hvert fald opfattelsen hos Syd- og Sønderjyllands Politi og specialanklager Henning Fuglsang Sørensen.

Han nævner eksemplet, da han mandag i Retten i Esbjerg kommer med sine afsluttende bemærkninger i den hidtil største sag herhjemme om fænomenet grooming.

Det dækker over, at en person tager kontakt til typisk en mindreårig og opbygger et tillidsforhold med henblik på at udnytte ofret seksuelt.

Den 34-årige er tiltalt for at have kontaktet 111 mindreårige drenge landet over og lokket eller presset dem til at sende pornografiske billeder af sig selv.

Da politiet ransagede hans bopæl, fandt man i en bowle med kondompakker på spisebordet en ekstern harddisk med 8237 billeder og videoer med børnepornografisk indhold.

Harddisken rummede 470 mapper, der hver især var opkaldt efter drengenavne.

Det lykkedes politiet at identificere cirka en fjerdedel af dem, og der blev rejst tiltale mod manden i et næsten 100 sider langt anklageskrift.

- Vi har nu hørt 109 af disse drenge forklare sig i retten. Det er saftsusemig nogle stærke forklaringer, de er kommet med, siger anklageren.

Der tegner sig ifølge anklageren et klart mønster om den tiltaltes fremgangsmåde:

- Det starter med, at "Alberte" spørger ind til nogle dagligdags ting, for eksempel hvordan skoledagen er forløbet.

- Gradvist drejer samtalerne sig over til at få et seksuelt indhold, siger anklageren i retten.

Nogle af drengene sendte materialet frivilligt, mens andre ifølge anklageren blev udsat for pres og tvang af den tiltalte.

Hvis de ikke makkede ret, truede han ifølge anklageren med at offentliggøre billederne.

Endemålet for den tiltalte var ifølge anklageren at mødes med drengene og få dem til at udføre oralsex eller masturbere ham.

Det var efter anklagemyndighedens opfattelse lige ved at lykkes.

Den 34-årige blev anholdt 4. april 2018 på et stadion i Esbjerg, hvor han havde sat en 13-årig dreng stævne.

Politiet havde dog fået nys om mødet og anholdt manden, før der skete noget.

Manden erkender besiddelse af børnepornografisk materiale, men nægter sig skyldig i at have krænket drengene.

Sagen fortsætter på onsdag med forsvarsadvokatens afsluttende indlæg, inden retten skal afgøre sagen.

/ritzau/