Dronning Elizabeths kiste bliver ført til parlamentet

En procession med dronning Elizabeths kiste har onsdag eftermiddag forladt Buckingham Palace i London.

Kisten med afdøde dronning Elizabeth bliver på en kanonvogn ført til parlamentet.

Bag kisten gennem Londons gader går i første række kong Charles og hans to sønner, William og Harry.

Processionen bliver fulgt af store menneskemængder i Londons gader.

Store dele af det indre London er blevet afspærret for trafik.

Buckingham Palaces porte blev åbnet præcist klokken 14:22 (15:22 dansk tid). Det er ikke blevet oplyst, hvorfor processionen skulle indledes netop på det tidspunkt.

Ifølge britiske medier kan det være, fordi turen til parlamentet tager præcis 38 minutter.

Det kan muligvis også skyldes symbolske hensyn til kongefamiliens historie, eller fordi tallet 222 har bibelsk betydning og henviser til antallet af engle i bestemte sammenhænge.

Dronning Elizabeth døde torsdag i sidste uge på sit slot Balmoral i Skotland. Hendes kiste blev herfra ført til Edinburgh, hvor der har været flere officielle ceremonier.

Tirsdag aften blev kisten fløjet til et regnfuldt London og kørt til den royale families bolig i Buckingham Palace. Titusinder af mennesker var mødt op for at følge begivenheden.

Allerede onsdag formiddag blev der dannet en flere kilometer lang kø langs Themsen af alle dem, der ønsker at defilere forbi kisten, når den bliver opstillet i parlamentet i Westminster.

Det skønnes, at trekvart million mennesker vil få mulighed for at deltage.

Statsbegravelsen af dronningen finder sted mandag.

/ritzau/Reuters