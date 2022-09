Dronning Margrethe bliver overrasket med uddrag af verdensteater

Det er en forestilling med stykker af historisk vingesus, som dronning Margrethe lørdag aften overværer i Det Kongelige Teater i forbindelse med sit 50-års regeringsjubilæum.

Det Kongelige Teater har sammensat en gallaforestillingen for dronningen, som er lavet med uddrag fra balletter, musicals og klassiske teaterstykker fra både gammel tid til nyere.

Dronningen skal blandt andet overvære en uddrag af "Hamlet", "West Side Story" og "Mød mig på Cassiopeia". Det fremgår af aftenens program.

Forestillingen har været under justering siden nyheden om dronning Elizabeths død skyllede ind over verden torsdag. Og der bliver afholdt et minuts stilhed til ære for den afdøde britiske monark lørdag aften i Det Kongelige Teater.

Artiklen fortsætter under annoncen

Fredag aflyste kongehuset en stor del af den offentlige fejring af dronning Margrethe, som skulle havde fundet sted denne weekend. Heriblandt hendes balkon-vink og karet-tur gennem de københavnske gader.

Det kan dog ikke ses på aftenens hovedperson. Dronning Margrethe møder op i Det Kongelige Teater med et stort smil.

Store dele af det officielle og kongelige Danmark er også dukket op. Ud over dronningens familie, heriblandt kronprinseparret og deres ældste børn, har teateret fået besøg af nordens statsoverhoveder. Nemlig Sveriges kong Carl Gustaf og dronning Silvia samt Norges kong Harald og dronning Sonja.

Også Finlands og Islands præsidenter er med til teaterfejringen. Det samme er Grønlands landsstyreformand og Færøernes lagmand, ligesom statsminister Mette Frederiksen (S) og resten af regeringens ministre også er inviteret med.

Siden dronning Elizabeths død torsdag har Margrethe indtaget en ny position. Med sine 50 år på tronen er hun nu den længst siddende nulevende regent.

Dronning Elizabeth sad som den britiske monark i over 70 år. Efter hendes død har sønnen kong Charles overtaget tronen.

/ritzau /