Dronning Margrethe er den længst siddende nulevende regent

Den britiske dronning Elizabeth, der døde torsdag, var indtil da verdens længst siddende nulevende regent.

Dermed er dronning Margrethe nu den længst siddende regent i verden, skriver Politiken.

Dronning Elizabeth nåede at sidde over 70 år på tronen. Den 14. januar havde den danske dronning været regent i 50 år.

Kong Carl 16. Gustav, der er Sveriges konge, efterfølger dronning Margrethe. Han har den 15. september siddet 49 år på tronen.

Hassanal Bolkiah har været sultan af Brunei i 54 år. Dog blev landet først uafhængigt af fra Storbritannien i 1984. Derfor er der forskellige opfattelser af, hvor han skal ligge på listen, skriver Politiken.

I dansk regi har kun én regent tidligere siddet på tronen i længere tid end dronning Margrethe. Det var kong Christian IV, der var konge i næsten 60 år fra 1588 til 1648.

Når dronningen en dag abdicerer, er det Kronprins Frederik, der skal tage over efter hende.

Dronningen har tidligere givet udtryk for, at hun ikke har nogen planer om at overlade tronen til Kronprins Frederik, så længe hun er ved godt helbred.

Det har hun blandt fortalt til den svenske avis Expressen i 2019.

- Min holdning er at sidde hele livet. Missionen er for livet, sagde dronningen til avisen og lod forstå, at det - for hende - kun kan komme på tale at abdicere, hvis hun bliver alvorligt syg.

I Storbritannien er det dronning Elizabeths søn Charles III, der overtager tronen efter hende.

Det vides ikke officielt, hvornår Charles skal krones. BBC skriver, at han ventes at blive udnævnt formelt som konge ved en ceremoni lørdag.

