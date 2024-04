Dronning Mary har taget billeder af fødselsdagsbarnet Isabella

Prinsesse Isabella fejrer søndag sin fødselsdag med familie og venner.

I anledning af at hun fylder 17 år, har kongehuset delt billeder af prinsessen på det sociale medie Instagram.

Billederne er taget på Amalienborg af dronning Mary og viser prinsesse Isabella sammen med kongefamiliens ene hund Coco.

Prinsesse Isabella er kongeparrets førstefødte datter. Hun er den anden i arvefølgen efter sin storebror, kronprins Christian.

Hun er storesøster til tvillingerne prins Vincent og prinsesse Josephine.

Til daglig går prinsesse Isabella på Øregård Gymnasium i Hellerup, hvor hun startede i 1.g sidste sommer.

Ifølge Billed-Bladets hofreporter Marianne Singer vil fremtiden for prinsesse Isabella byde på en anden end den, der venter kronprins Christian. Hun vil dog stadig have forpligtelser.

- Idet prinsesse Isabella er søster til Danmarks kommende konge og en del af tronfølgen, vil hun aldrig kunne leve et helt normalt liv uden offentlig interesse, siger Marianne Singer til mediet.

- Hun har til gengæld en langt større frihed end sin bror for at kunne tjene sine egne penge og leve et forholdsvist privat arbejdsliv i mere lukkede rammer.

