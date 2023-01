Dronningen afholder sidste nytårskur efter tur i guldkaret

Mens mange danskere onsdag morgen er hoppet i regntøj på vej til arbejde, kan dronning Margrethe stige tørt ind i et helt særligt transportmiddel.

For til årets sidste nytårskur sætter den danske regent klokken 9.10 kursen fra Amalienborg til Christiansborg Slot i Kongehusets fineste karet, Guldkareten.

Her holder hun traditionen tro nytårskur for officerer fra Forsvaret og Beredsskabsstyrelsen samt indbudte repræsentanter for større landsorganisationer og protektioner.

Når nytårskuren er afsluttet omkring klokken 13.30, kører dronning Margrethe tilbage til Amalienborg i Guldkareten, som også kaldes "Kong Christian VIII's karet".

Guldkareten blev bygget til Christian 8. af karetmager Henry Fife i 1840 og er belagt med 24-karats bladguld.

Den har fire forgyldte kroner på taget og et malet rigsvåben på dørene.

Til hverdag kan Guldkareten, de kongelige heste og en samling af historiske, kongelige gallakareter og nyere, lette vogntyper ellers kun opleves i De Kongelige Stalde ved Christiansborg Slot.

Onsdagens nytårskur er dronningens tredje og sidste.

Nytårsdag afholdte majestæten nytårskur og nytårstaffel for regeringen, Folketingets formand, repræsentanter for det officielle Danmark og hoffet.

Samme dag blev der også lagt såkaldte gratulationslister ud i Det Gule Palæ på Amalienborg, så danskerne kunne skrive en nytårshilsen til dronningen.

3. januar afholdte dronning Margrethe nytårskur for Højesteretsdommere, Den Kongelige Livgardes- og Gardehusarregimentets vagtgående officerskorps samt for det diplomatiske korps, hvor flere gæster var mødt op i farverige nationaldragter.

Oprindelsen til nutidens nytårskure og nytårstaffel kendes ifølge Kongehuset ikke med sikkerhed.

Men i midten af 1600-tallet blev begivenhederne omkring årsskiftet omtalt som en gammel skik, og grundelementerne er stadig de samme.

