Dronningen er den store vinder ved årets Robert Prisen

Den danske filmbranche var søndag samlet for at hylde og fejre sig selv ved Robert Prisen.

Der var lagt op til en spændende kamp mellem to af de mest anmelderroste danske film i 2019 ved Robert Prisen søndag aften.

Mens "Ser du månen, Daniel", der er baseret på virkelige begivenheder, var nomineret til 14 priser, var May el-Toukhys "Dronningen" nemlig nomineret til 13.

Det blev "Dronningen" der blev aftenens helt store vinder med ikke mindre end ni priser.

Aftenens største pris, Årets Danske Spillefilm, kunne holdet bag "Dronningen" hente statuetten for, men det var således blot en af mange, der i løbet af prisuddelingen tilfaldt filmen, der har Trine Dyrholm i hovedrollen.

"Dronningen" fik blandt andet prisen for Årets Originale Manuskript. Fra scenen lød det fra May el-Toukhy:

- Vi er vanvittige glade og simpelthen så taknemmelige for at få prisen af jer, for I er det hårdeste publikum, vores kære kolleger, sagde hun.

Hun modtog også prisen for Årets Instruktør som den første kvinde nogensinde. Prisen for Årets Instruktør er blevet uddelt siden 2001.

Trine Dyrholm scorede sin 10. Robert-pris for hovedrollen i filmen.

/ritzau/