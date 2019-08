Dronningen er nomineret til fornem nordisk filmpris

Den danske film "Dronningen" er kandidat til Nordisk Råds Filmpris, som uddeles i oktober i Stockholm.

Filmen "Dronningen" med skuespiller Trine Dyrholm i hovedrollen, er udvalgt som den danske nominerede til Nordisk Råds Filmpris, der uddeles i oktober.

Det oplyser Nordisk Film og TV Fond i en pressemeddelelse.

Den endelige prismodtager bliver offentliggjort tirsdag 29. oktober under Nordisk Råds session i den svenske hovedstad, Stockholm.

Nordisk Råds Filmpris bliver givet til en kunstnerisk vigtig, nordisk spillefilm, der har haft premiere i biografen mellem 1. juli 2018 og 30. juni 2019.

"Dronningen" handler om Anne, der er en dygtig og ihærdig advokat med speciale i sager om børn og unge. Hun bor sammen med sin mand, Peter, og deres døtre.

Da Peters søn fra et tidligere forhold, teenageren Gustav, flytter ind, bliver Anne tiltrukket af ham, og de indleder en affære, der får konsekvenser for hele familien.

I sin motivation til nomineringen skriver juryen:

- Det er virkelig svært at fortælle en historie, der overlader det til publikum at finde motiver hos de medvirkende, og det er især svært, når hovedpersonen har noget så moralsk angribeligt som et seksuelt forhold til sin stedsøn.

- Men i Dronningen, der i mange henseender bryder med vores vante filmopfattelse, føles den åbenhed helt rigtig.

"Dronningen" er instrueret af May el-Toukhy og skrevet af May el-Toukhy og Maren Louise Käehne. Derudover har Caroline Blanco og René Ezr produceret.

Filmen har modtaget flere priser, herunder publikumsprisen på henholdsvis Sundance Film Festival og Göteborg Filmfestival.

Den danske kandidat er i konkurrence med fire andre nordiske film, som er udnævnt af nationale juryer fra Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige.

Det er finske "Aurora", islandske "A white, white day", norske "Blind spot" og svenske "Rekonstruktion Utøya".

Det er 16. år i træk, at Nordisk Råds Filmpris bliver uddelt. Fem gange tidligere er den gået til en dansk kandidat som "Drabet", "Kunsten at græde i kor" og "Antichrist".

"Dronningen" blev set af mere end 330.000 mennesker i biografen.

/ritzau/