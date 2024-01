Dronningen er Robert-nomineret for scenografi til Netflix-film

Årets uddeling af Robert Prisen kan få et kongeligt islæt, da dronning Margrethe er blandt de nominerede.

Det fremgår af listen over nomineringer. Den har Danmarks Filmakademi løftet sløret for tirsdag.

Dronningen er nomineret i kategorierne Årets Scenograf og Årets Kostumedesigner.

Det er for hendes bidrag til Netflix-filmen "Ehrengard - Forførelsens kunst".

Dronning Margrethe har klippet og klistret omkring 70 découpager til filmens scenografi. Hun har også designet kostumerne til blandt andre skuespilleren Sidse Babett Knudsen.

"Ehrengard", som er instrueret af Bille August, bygger på Karen Blixen-romanen af samme navn.

Når Robert-priserne uddeles, er det filmbranchen selv, der uddeler dem. Der uddeles også priser i en række tv-kategorier.

Det er medlemmerne af Danmarks Filmakademi, der alene vurderer, hvilke film, tv-serier og fagfolk, der skal nomineres i alle kategorier.

Det er også dem, der i sidste ende stemmer om, hvem der skal modtage Robert-priserne.

Det er kun personer, som arbejder professionelt i film- og tv-branchen, som kan blive medlemmer af akademiet. Der er over 2800 medlemmer.

Når Robert Prisen 2024 uddeles 3. februar, er der gode chancer for, at holdene bag de to danske film "Bastarden" og "Ustyrlig" får en pris med hjem.

De to film har nemlig fået flest nomineringer med 14 til "Bastarden" og 10 til "Ustyrlig".

I "Bastarden", som er instrueret af Nikolaj Arcel, spiller Mads Mikkelsen den fattige soldat Ludvig Kahlen, som ønsker at følge kongens kald om at opdyrke den jyske hede.

Men godsejeren Frederik de Schinkel, skildret af Simon Bennebjerg, mener, at han ejer heden, og det fører til fjendskab mellem de to.

Filmen er blandt andet nomineret i kategorierne Årets Danske Spillefilm, Årets Instruktør, Årets Mandlige Hovedrolle og Årets Kvindelige Hovedrolle.

"Bastarden" har allerede vundet en række priser.

Den er desuden af oscarkomitéen udtaget til en shortliste bestående af 15 film i kategorien Bedste Internationale Film.

Det bliver også til ti nomineringer til den anmelderroste film "Ustyrlig".

Filmen handler om De Kellerske Anstalter på Sprogø, hvor man fra 1923 til 1961 placerede kvinder, der afveg fra samfundets sociale normer.

Den er blandt andet nomineret som Årets Danske Spillefilm. Filmens instruktør, Malou Reymann, er også nomineret som Årets Instruktør.

Robert Prisen er blevet uddelt siden 1984. Den er dermed yngre end den anden store danske filmpris, Bodil, der er blevet uddelt siden 1948 og uddeles af Danske Filmkritikere.

