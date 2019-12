Dronningen er ude af kampen om en Oscar

Den danske film "Dronningen" kan ikke længere få en Oscar. Syrisk-dansk dokumentar er fortsat med i kapløbet.

Det bliver ikke til en Oscar for den danske succesfilm "Dronningen", som ikke længere er med i kapløbet om en statuette i kategorien Bedste Internationale Film.

Det fremgår af prisuddelingens hjemmeside.

"Dronningen" er således ikke på den såkaldte shortlist på ti film, som senere skal koges ned til fem nominerede.

Blandt de ti film, som er shortlistet af Oscar-akademiet er blandt andet franske "Les Misérables", sydkoreanske "Parasite" og senegalesiske "Atlantics".

Til gengæld er der dansk islæt i opløbet til Bedste Dokumentarfilm, hvor syrisk-danske "The Cave" er blandt de 15 potentielle prismodtagere.

Den er instrueret af syriske Feras Fayyad, der også stod bag den Oscar-nominerede dokumentar "De sidste mænd i Aleppo".

Filmen er produceret af Danish Documentary Production, som også har produceret tyske "Aquarela", som ligeledes er med på shortlisten.

De endelige nomineringer offentliggøres i januar. Den 92. uddeling af statuetterne finder sted 9. februar 2020.

Det er medlemmer fra alle grene af Oscar-akademiet, der har haft mulighed for at udpege de ti film, som fortsat er i betragtning til en Oscar for Bedste Internationale Film.

Her blev "Dronningen" valgt som Danmarks bedste bud på en Oscar blandt 91 mulige film.

"Dronningen" var en stor succes i Danmark, hvor særligt Trine Dyrholms præstation i hovedrollen høstede anmelderros.

Filmen handler om en kvinde, der sætter hele sin tilværelse på spil ved at indlede en affære med sin 17-årige stedsøn.

Bag "Dronningen" står filminstruktør May el-Toukhy. Det er hendes blot anden spillefilm.

Selv om det altså ikke bliver til den eftertragtede oscarstatuette, kan folkene bag filmen glæde sig over allerede at have modtaget en række priser, blandt andet Nordisk Råds Filmpris 2019 og The Grand Jury Prize på Philadelphia Film Festival 2019.

