Dronningen fejrede jubilæum med tur i Tivolis rutsjebane

Dronning Margrethe blev lørdag budt velkommen i Tivoli af Pjerrot, Harlekin, Columbine og balletbørn.

Undervejs spillede Tivoli-Garden sin nykomponerede march til dronningen, der besøgte haven i anledningen af hendes 50 års regeringsjubilæum.

Også fremmødte havde taget opstilling op for at deltage i fejringen. Her fik dronning Margrethe stukket en forårsbuket i hænderne.

Senere gik turen forbi en udstilling af kostumer fra de mange balletter, dronningen har kreeret kostumer til.

Det gælder for eksempel de gamle klassiske H.C. Andersen-eventyr "Den standhaftige Tinsoldat", "Snedronningen" og "Fyrtøjet".

Herefter overværede dronning Margrethe en forestilling med uddrag fra forskellig balletter, hvor kostumerne har været med.

Det foregik i Pantomimeteateret. Her har dronningen som scenograf brugt mange timer. I alt har dronning Margrethe gennem 20 år haft kunstnerisk virke i den gamle have.

Det blev også til en tur i rutsjebanen, hvor både dronningen og Tivoli-direktør Susanne Mørch Koch så ud til at have det sjovt. Den lyserøde hat på dronningens hoved blev siddende hele turen.

Som en del af fejringen var jubilaren også forbi Tivoli-Gardens skrædder, ligesom dronningen fik lov til at plante et duetræ til minde om jubilæet.

Her tog regenten smilende en skovl i hånden, lagde jord på træets rod og vandede derefter duetræet.

Senere lørdag vil dronning Margrethe vende tilbage til Tivoli, hvor regenten skal overvære en særlig ballet med dansere fløjet ind fra hele verden. Her vil også andre medlemmer af den kongelige familie deltage.

/ritzau/