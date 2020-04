Dronningen efter fællessang: Det går lige til hjertet

Kort efter klokken 12 går dronningen ud på trappen på Fredensborg Slot for at vinke til gratulanterne.

- Tak for sangen - det var virkelig en fantastisk oplevelse - det går lige til hjertet.

Sådan lyder det ifølge DR fra dronningen, der var tydeligt rørt over den digitale fællessang, der er arrangeret i anledning af hendes 80-års fødselsdag.

Selve fødselsdagssangen fulgte hun fra sin stue på Fredensborg Slot, viser et foto offentliggjort af kongehuset.

Foruden den oplagte fødselsdagssang "I dag er det dronningens fødselsdag" blev der sunget tre andre sange, og det er under den sidste, Kim Larsens "Papirsklip", at døren går op, og hun træder ud på trappen i forårsgrøn dragt.

Foran slottet har flere borgere fra byen taget opstilling for at ønske tillykke, blandt dem borgmester i Fredensborg Thomas Lykke Pedersen (S).

Musik og sang stod symfoniorkestret Copenhagen Phil, sangeren Thomas Buttenschøn og 130 børn og voksne for.

De sang sammen, men fra hvert sit sted i Danmark, som det sig hør og bør på grund af risiko for coronasmitte.

Bag arrangementet står Sangens Hus og Facebook-siden "Danmark synger for dronningen" med godt 188.000 medlemmer.

Målet var, at så mange som muligt skulle synge med hjemmefra eller fra arbejdspladser og skoler.

Hvor mange, der sang med, vides selvsagt ikke, men der skulle gerne lyde op mod en million sangstemmer over hele landet, sagde en af initiativtagerne, Stine Isaksen, forud for arrangementet.

- Står man for eksempel på sin altan eller ude i haven, så håber vi, at man vil kunne høre naboerne synge med, siger Stine Isaksen, der er ansat i Sangens Hus - et nationalt samarbejdsforum for sang.

Foruden fødselsdagssangen og "Papirsklip" blev der sunget "Solen er så rød mor" og "I Danmark er jeg født".

De var udvalgt blandt 1100 forslag indsendt fra alle egne af landet til Sangens Hus.

Oprindelig var det grafiker Kim Bruhn, der fik idéen til den digitale fejring, da han oprettede Facebook-siden "Danmark synger for dronningen".

Han er flyttet fra Aarhus til København og havde set frem til, at han sammen med sin kone for første gang skulle på slotspladsen for at hylde dronningen.

- Da det blev aflyst, tænkte jeg, at vi måtte gøre det på en anden måde, og så tog det fart, siger Kim Bruhn.

Han sang med fra sin altan i København iført jakkesæt, hvid skjorte og butterfly.

/ritzau/