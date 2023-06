Dronningen hædrer østjysk garder med royalt ur

På Den Kongelige Livgardes kaserne på Rosenborg Slot i København stod dronning Margrethe fredag klar til at overrække "Dronningens Ur" til garder Anton Mondrup Langdahl.

Det skete under Livgardens årsdagsparade, der hvert år afholdes i anledning af regimentets fødselsdag.

Her har vagtkorpset udpeget én garder til at modtage det royale ur som hædersbevisning.

- Langdahl er tjenestevillig og professionel, og vi kan være sikre på, at han giver sig 100 procent i alle henseender.

- Han er tillidsvækkende og en person, vi kan regne med.

Sådan lyder en del af motivationen for indstillingen af garderen, der er født og opvokset i Hadsten i Østjylland.

"Dronningens Ur" overrækkes ved afslutningen af tjenestetiden til den garder, der af vagtkompagniet er udvalgt som tjenesteperiodens bedste garder.

Desuden lægges der vægt på udvist kammeratskab.

Anton Mondrup Langdahl bestrider funktionen som Post for Gevær.

Han har således ansvaret for at føre garderne rundt på slotspladser, når de skal afløses eller tiltræde.

Post for Gevær har desuden ansvaret for, at reglerne på pladserne bliver overholdt.

- Det er en opgave, garderen tager meget seriøst, og det kan tydeligt mærkes, at han tager ansvar for trivslen på vagtholdet, lyder det.

Historien bag uret går tilbage til 1969, hvor det første gang blev overrakt i anledning af Frederik IX's 70-års fødselsdag.

Siden traditionen med uret startede, er over 130 gardere blevet hædret med den særlige anerkendelse. Det oplyser Garderforeningen på sin hjemmeside.

