Dronningen støtter Ukraine med en tur i teatret

Det Kongelige Teater i København er tirsdag og onsdag vært for "ukrainsk aften", der har til formål at støtte krigens ofre i Ukraine.

Dronning Margrethe vil være til stede ved det første arrangement, der begyndte tirsdag klokken 20.

Forestillingerne byder på "den ypperste ukrainske scenekunst", skriver Det Kongelige Teater på sin hjemmeside.

På Gl. Scene vil den ukrainske eksilballet, United Ukrainian Ballet, optræde med "Step Lightly" af koreografen Paul Lightfoot og Sol Lèon samt "Wartime Elegy", der blev skabt i krigens første dage.

Desuden kan gæsterne opleve børne-danseensemblet Viskogo, der har optrådt i over 60 lande, samt musik fra det Statspræsidentielle Ukrainske Symfoniorkester.

Ifølge det officielle program vil gæsterne "komme og kæmpe med kunstnerne, og se hvad ukrainerne ofrer deres liv for også at bevare".

Den danske advokat Philip Maury har sammen med Ukraines ambassadør i Danmark, Mykhailo Vydoinyk, stået for at stable støttearrangementet på benene.

- I krigens uhyggelige skygge er det ofte let at overse kunstens styrke, siger Philip Maury ifølge Advokatsamfundet:

- Derfor tager vi dette skridt for at vise, at til trods for, at Rusland raner kulturelle effekter og begår gravrøverier, så kæmper ukrainsk kultur stadig og indædt fra dets eksil.

Indtægterne fra arrangementet går ubeskåret til Olena Zelenskas humanitære fond, der støtter børn i Ukraine. Olena Zelenska er gift med Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj.

Forestillingen tirsdag aften vil være dronning Margrethes andet officielle arrangement siden en rygoperation i februar.

For omkring to uger siden overværede dronningen Håndværkerforeningen Københavns medaljeoverrækkelse.

/ritzau/