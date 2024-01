Dronningen talte med Sveriges konge før nytårstale

Dronning Margrethe talte med den svenske konge, inden hun meddelte, at hun vil abdicere.

- Hele den svenske kongefamilie blev informeret om, at dronning Margrethe kommer til at abdicere. Dronningen har personligt talt med og informeret kongen om sin beslutning, siger informationschefen ved det svenske hof i en skriftlig kommentar til avisen Expressen.

Kommunikationschef Guri Varpe ved Slottet i Norge, oplyser til det norske telegrambureau NTB, at den norske kongefamilie ikke har nogen kommentarer til sagen.

I Oslo siger en række af kongehusreportere, at meddelelsen fra dronning Margrethe var totalt uventet.

- Dette er overraskende, og det er aldrig sket i moderne dansk historie, siger kongehuskommentator ved Norges TV2 Ole-Jørgen Schulsrud-Hansen til NTB.

Han tror ikke, at Norges kong Harald vil gøre det samme.

- Det vil jeg ikke tro. Men nu kan alt jo ske. Kong Harald har sagt, at en konge enten er frisk eller død. Han har jo også sagt, at hvis børnene mener, at han begynder at blive uklar, så må de sige fra, men interviewet med kongen i julen viste, at han er ovenud klar.

I Oslo siger tidligere kongehusreporter Wibecke Lie, at hun er chokeret over, at dronning Margrethe abdicerer. Hun kalder dronning en "norgesven og en kreativ monark".

Lie fremhæver, at dronning Margrethe har tilbragt mangen en vinterferie i Norge, men ikke i de seneste år, hvor helbredsproblemer har gjort det vanskeligt. Hun har et nært forhold til det norske kongepar.

- Hun kalder Harald for sin store fætter. Hun og Sonja har haft kunsten fælles. Dronning Sonja er vældig inspireret af dronning Margrethe, siger Lie, som tilføjer, at hun er spændt på hvordan den norske kongefamilie reagerer.

- Det kommer nok en kommentar, men jeg tror de også må fordøje det. Kong Harald er jo lidt i samme situation, men han har også sagt, at han bliver i embedet til han dør, fordi det er tradition, siger Lie.

/ritzau/NTB