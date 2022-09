Dronningens kiste er nu i kapel på Windsor Castle

Dronning Elizabeths kiste blev mandag eftermiddag sænket ned i The Royal Vault (det royale gravkammer) på Windsor Castle - hendes endelige hvilested - efter en fuld statsbegravelse i London.

Hundredtusinder havde taget opstilling i gaderne i den britiske hovedstad og på ruten ud til Windsor Castle 30 kilometer vest for London.

Mange af de titusindvis af mennesker, som fulgte begravelsesoptoget i Londons gader eller ved Windsor Castle, stod tavse og med bøjet hoved, da de fulgte optoget, som bragte dronningens kiste frem til dens endelige hvilested.

Her kørte den kongelige rustvogn langsomt op til slottets hovedport.

Herefter afholdtes en gudstjeneste i St. George's Kapel med deltagelse af flere kongelige og ledende politikere samt flere end 800 personer, som er eller har været i dronningens tjeneste.

Mandag formiddag var 2000 mennesker samlet ved en stor mindehøjtidelighed i Westminster Abbey - heriblandt præsident Joe Biden,

Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, og Canadas premierminister, Justin Trudeau og over 500 andre præsidenter, kongelige, premierministre og politiske ledere.

Fra Danmark deltog dronning Margrethe og kronprins Frederik, som under mindehøjtideligheden stod nær kisten og lige over for kong Charles og dronning Camilla.

Dronning Elizabeths kiste blev mandag klokken 11.45 dansk tid kørt fra parlamentsbygningen Westminster Hall til Westminster Abbey.

Kisten blev transporteret på en kanonlavet - en gammel vogntype - som blev trukket af medlemmer af den britiske flåde. Vognen er 123 år gammel og blev også brugt ved kong George VI's begravelse i 1952.

Bag vognen gik dronningens børn, kong Charles, prinsesse Anne, prins Andrew og prins Edward. Bag dem fulgte andre medlemmer af kongefamilien - blandt dem børnebørnene kronprins William og prins Harry.

Under den en time lange begravelse bliver der sunget adskillige salmer og holdt taler. Blandt de første, der talte, var premierminister Liz Truss.

I Hyde Park, hvor der var opstillet storskærme, græd en del mennesker i folkemængden og par holdt om hinanden, mens andre havde deres telefoner fremme for at optage optoget og indfange indtryk fra de historiske øjeblikke.

- Jeg har svært ved at udtrykke i ord, hvad vi netop har overværet, sagde den 53-årige Camilla Moore fra Nottingham.

Ceremonien slutter efter dronningens personlige ønske med et stykke spillet af monarkens sækkepiber og afsyngning af "God Save the King".

Ved en privat gudstjeneste for kongefamilien klokken 20.30 vil dronning Elizabeth II blive stedt til hvile ved siden af sin far, kong George VI, sin mor, Elizabeth, og hendes lillesøster, prinsesse Margaret.

Ved den lejlighed bliver prins Philips kiste også begravet sammen med dem i kong George VI's mindekapel, der ligger inde i St. George's Kapel.

/ritzau/Reuters

