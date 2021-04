DR’s nye søndagsdrama snylter på idéen om den utroværdige fortæller

3 stjerner

”Sneengle” er nordic noir, så det driver. Samproduktionen mellem DR og SVT griber grundigt fat om den nynordiske tv-traditions nælde. Med mørklagte hemmeligheder mellem indelukkede sjæle under en dybblå himmel

Der er skygger af ”Broen”s æstetik og lydbillede. Og gadens sprog gjalder. Svensk og dansk smyger sig ind mellem hinanden. Handlingen er henlagt til det højhussverige, der ligger vældig langt fra Gamla Stan.

Skal man starte med det gode, og det er nu engang bedst, er castingen fremragende. Skuespillet styrker Mette Heenos manuskript, der vil så meget.

Jenni (Josefin Asplund) er fanget i sin socioøkonomiske fælde. Tatoveret, brystforstørret og stofafhængig forsøger hun at holde systemet stangen. Det er hendes spæde søn, der forsvinder, i dramaets første minutter. Thrilleren er skudt i gang.

Ardalan Esmaili spiller hendes mand, Salle. Esmaili (der bar Milad Alamis glimrende debutfilm ”Charmøren”) er en fremragende skuespiller, også her. Afdæmpet, men med imponerende nuancer i tonelejet, i det varsomme blik.

Jenni er dådyret i mørket, ramt af mandens, moderens, sundhedsplejerskens, samfundets fordømmende spotlys. Har hun slået sin søn ihjel? Det tror i hvert fald politikvinden Alice, gestaltet af Eva Melander, der brød igennem som Sveriges suverænt største skuespillerinde i ”Grænse”. Melanders fysiske nærvær stråler varigst. Også sundhedsplejersken, vores egen sart-stærke Maria Rossing, der er en af tidens bedste teaterskuespillere, dømmer Jenni. Og vi skal gætte: Er Jenni skyldig? Eller er vi middelklasse-søndagsseere skyldige i fordomme?

Moderskabet er under lup i ”Sneengle”; og i kunsten generelt, det mest urgamle er blevet moderne.

”Sneengle” er egentlig en meget maskulin fortælling om vold, men det er kvinderne, det handler om. Mændene er i periferien. Mødrene, de biologiske og de institutionelle, Systemet som stand-in for Moderen, er i centrum.

Men er moderskabsundersøgelsens seneste skud, denne tv-serie, et snu oprør mod patriarkatet, der lister feministisk power ind under dække af søndagskrimi? Er serien en næsten orwellsk politisk allegori, hvor moderskabet er symbolsk stand-in for velfærdsstaten? Eller er ”Sneengle” mest af alt et sentimentalt drama uden menneskelig klang, der skøjter rundt på overfladen af sit ensemble? Efter at have set seriens tre første afsnit er denne signatur oprigtig i tvivl.

For hvis en karakterdrevet serie skal fungere, er det uomgængeligt, at man som seer investerer i, ja karaktererne. Følelsesmæssigt engagerer sig i de menneskelige skæbner. Eller i det mindste bliver så fanget ind af plottets snarrådigheder, af et insisterende eller udfordrende udtryk, at det er nok.

Plottet i ”Sneengle” vendes og drejes. Det kræver en tydelig karaktertegning og et konceptuelt overskud, der fanger seeren ind i alle spor, at turnere sådanne twists.

”Sneengle” snylter på, at der næsten altid er noget pirrende ved den utroværdige fortæller, det kender vi fra litteraturen, og film- og tv-mediet er skabt af det. Seriens thrillerplot og det tydelige fokus på at ville sætte problemer under debat støder sammen. Det skurrer, det irriterer, og manuskriptet stiller sig an og peger på sig selv. For serien er ikke socialrealistisk snuden-i-sporet som den vellykkede, renskurede altmodische ”Ulven kommer”.

Barnemord, kidnapning, menneskehandel, overdosis, fødselsdepression, det hele bliver så meget, at det er ved at tippe over og blive lige gyldigt. Der er kimen til påtrængende portrætter af det Norden, det brede flertal netop ikke kender. Men om serien sætter frø, sætter sig fast, er svævende. Det er synd for menneskene, det er det. Men et bankende hjerte er ikke nok til at bringe en serie til live.