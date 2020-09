Druk-skuespillere får stor spansk filmpris til deling

De fire hovedrolleindehavere i den danske Vinterberg-film "Druk" deler hovedpris ved filmfestival i Spanien.

Det er ikke én, men hele fire danske skuespillere, der i år tildeles Sølvmuslingeskallen for bedste mandlige skuespiller ved filmfestivalen San Sebastian.

Det er de fire hovedrolleindehavere i det danske komediedrama "Druk" - Mads Mikkelsen, Lars Ranthe, Thomas Bo Larsen og Magnus Millang - som får prisen til deling.

Det er ganske usædvanligt og blot tredje gang, at prisen tildeles flere skuespillere fra samme film.

Overrækkelsen sker ved den afsluttende prisuddeling lørdag aften.

Filmen, som fik dansk premiere torsdag, handler om fire venner. De er alle gymnasielærere, og de kaster sig en dag ud i et forsøg, der er inspireret af en norsk psykiaters teori om, at mennesket er født med en halv promille for lidt.

Så de drikker, til de har, hvad der svarer til to glas vin i blodet, for at undersøge, om de derved bliver mere åbne, frie og kreative.

Det er den danske filminstruktør Thomas Vinterberg, som står bag "Druk".

Han har også instrueret prisbelønnede film som "Festen", "Jagten" og "Kollektivet".

- Jeg har stillet store og svære krav til de fire skuespillere, og som svar har de leveret guld. På alle hylder. De har virkelig fortjent denne pris og mange flere til, lyder det fra Vinterberg i en pressemeddelelse.

Filmen modtager også to andre priser ved den spanske filmfestival.

Det drejer sig om den katolske kirkes filmpris Signis Award.

Derudover hædres "Druk" med prisen Zinemaldia Feroz, som den spanske presse uddeler for bedste film i konkurrencen.

Herhjemme har filmen splittet anmelderne.

Berlingske og filmmagasinet Ekko har kun ros til komediedramaet, som begge steder får seks ud af seks stjerner.

Politiken giver kun tre ud af seks hjerter, mens Kristeligt Dagblad giver fire ud af seks stjerner, selv om avisens anmelder havde ønsket sig mere af filmen.

Med til at give den spanske festival i San Sebastian et dansk islæt er også den dansk-amerikanske skuespiller Viggo Mortensen, som tildeles årets ærespris Donostia Award.

Prisen gives til et navn, der "vil være en del af filmhistorien for evigt", lyder beskrivelsen.

Det er ikke første gang, at danske filmfolk modtager hæder ved festivalen.

I 2004 modtog både Ulrich Thomsen og Connie Nielsen prisen for henholdsvis bedste mandlige og kvindelige skuespiller for deres indsats i Susanne Biers "Brødre".

I 2014 vandt Paprika Steen prisen som bedste kvindelige skuespiller for sin rolle i Bille Augusts "Stille hjerte".

San Sebastian er en af Europas store og vigtige festivaler i gruppe med festivalerne i Cannes, Berlin og Venedig.

/ritzau/