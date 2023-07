DSB har haft for mange forsinkelser i syv ud af seneste otte år

DSB har de seneste otte år blot levet op til sine forpligtelser om kundepunktlighed et enkelt år.

Det skriver TV 2, der har lavet en gennemgang af DSB's nuværende 10-årige kontrakt med staten.

Det er sket til trods for, at kravene til det statslige togselskab løbende er blevet reduceret undervejs i kontraktperioden.

Kundepunktligheden består i, at DSB har pligt til at fragte passagerer med fjern- og regionaltog frem inden for tre minutter af togenes forventede ankomst.

I 2022 var DSB's krav for kundepunktlighed 77,9 procent.

Det statslige togselskab formåede dog kun at leve op til kravet i 73,3 procent af tilfældene, fremgår det af TV 2's gennemgang.

Administrerende direktør i DSB Flemming Jensen siger til TV 2, at han "kun kan beklage over for de kunder, der oplever forsinkelser".

Han siger også, at forsinkelserne i mange tilfælde er ude af DSB’s hænder.

Det er udefrakommende faktorer, der gør det svært at køre til tiden. Herunder Banedanmarks omfattende sporarbejder og udskiftning af signaler, siger Flemming Jensen.

Trafikdirektør i Banedanmark Peter Svendsen siger til TV 2, at både Banedanmark og DSB har ansvar for forsinkelserne.

Han fortæller, at de store anlægsprojekter på jernbanen, som Banedanmark står for, er komplekse, samtidigt med at togene skal køre.

- Der skal ikke meget forsinkelse til, før det skubber til alt det andet efterfølgende, og så kan vi bruge timer på at genoprette trafikken. Det er så det, passagererne kan mærke, siger Peter Svendsen til mediet.

Staten udbetaler årligt cirka fire milliarder kroner i kontraktbetaling til DSB. De mange forsinkede tog har imidlertid ikke en direkte økonomisk konsekvens for DSB i forhold til sin ejer.

Transportministeriet oplyser til TV 2, at DSB ikke betaler kompensation til staten, når de ikke lever op til de ellers aftalte krav om kundepunktlighed.

Kunderne har dog krav på kompensation, hvis toget er mindst 30 minutter forsinket.

I 2022 udbetalte DSB 24,3 millioner kroner i kompensation til forsinkede pendlere gennem den såkaldte pendlerrejsegarantiordning.

Det er ifølge TV 2 fire gange mere end i 2021.

DSB's nuværende 10-årige kontrakt med staten løber fra 2015 til og med 2024.

