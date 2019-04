4 stjerner

For tiden er et stykke Christiania blevet omplantet til kunstmuseet Heart, som ligger midt på den jyske hede. Det er William Skotte Olsens skurvogn, som han boede i i sine sidste år fra 2001 til 2005, og som i sin tid var placeret i Fristaden. Nu indgår den i udstillingen, der byder på et forfriskende gensyn med den i sin tid celebrerede maler, der fløj op som Ikaros for derefter at falde dybt