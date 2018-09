Duften af Gud og evigheden

4 stjerner

Den kirkelige provokatør og sognepræst Poul Joachim Stender er tilbage med et nyt slag i bolledejen. Og anmelderen kan lide duften i bageriet

Poul Joachim Stender er tit for meget! Det var han, da han sammen med Claus Meyer i sin tid lavede en 500-kronersnadver. Det var han, da han skejede ud med al sin sex og sanselighed. Det var han, da han overhørte velmenende lægers råd om solbeskyttelse og for høje kolesteroltal. Det var han, da han mente, at voksne skulle tage sig et fjumreår og stoppe op for at gribe livet.

Han er for meget, ham sognepræsten i Kirke Saaby – men Gud ske tak og lov for, at der er nogle præster, der er for meget på den måde.

Nu er han igen på banen. Hans nye bog ”Guds sved” handler om dufte og den underkendte lugtesans. Den har undertitlen ”Kvinden, der kunne lugte Gud”. Denne kvinde møder han i Jerusalem, og de to nørder sig igennem alverdens dufte og det bibelske landskab.

Om det er fakta eller fiktion, er lige så svært at afgøre som at beskrive, hvad duft er. Poul Joachim Stender skriver, at han har næse for dufte og altid har haft det. Han har adskillige parfumer hjemme i præstegården, som han bruger i forskellige anledninger alt efter stemning.

Vores kirke har ikke svingende røgelseskar eller olivenolie i dåbsvandet. Vi har droslet duftene ned til at være i form af blomster. Når vi læser Bibelen, læser vi den med hjernen eller hjertet. Stender vil have næsen med.

”Livet begynder i næsen,” siger han provokerende i første kapitel af bogen, hvor han beskriver mødet med den ortodokse kristne kvinde Ketura i en parfumeforretning i Vestjerusalem. Hun er en 62-årig parfumeur.

Hun har under et besøg i Jesu hjemby, Kapernaum, fået en åndelig oplevelse, hvor hun lugtede noget, som hun er sikker på var Jesus. ”Han lever,” udbrød hun ekstatisk på stranden ved Genesaret Sø. Nu har hun sat sig for at genskabe duften af evigheden som en parfume. Den kalder hun Guds sved.